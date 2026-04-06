RIESGO POR ALTAS TEMPERATURAS
Amplio despliegue para combatir un incendio forestal activo en el monte Galleiro, Ponteareas
Un importante operativo por tierra y aire trabaja este lunes para controlar un incendio forestal declarado en el municipio de Ponteareas, en la parroquia de Ribadetea, donde las llamas permanecen activas varias horas después de su inicio.
El fuego comenzó a las 14:47 horas y, según los últimos datos disponibles, seguía sin controlar en torno a las 16:20 horas. En las labores de extinción participan seis agentes, diez brigadas, seis motobombas, un helicóptero y dos aviones, además de otros medios técnicos desplegados por la Consellería de Medio Rural.
Las altas temperaturas registradas en Galicia debido a una masa de aire cálido han favorecido la rápida propagación de las llamas, que han generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos del área de Vigo.
El incendio afecta a la zona del monte Galleiro, situada entre los municipios de Ponteareas, Mos y Pazos de Borbén, lo que ha obligado a centrar los esfuerzos en frenar su avance, especialmente en áreas próximas a viviendas. Como medida preventiva, una mujer ha sido desalojada debido a la cercanía del fuego y el humo.
En paralelo, otro incendio forestal declarado en la parroquia de Lavadores, en Vigo, quedó controlado y extinguido poco después de iniciarse, tras afectar a una pequeña superficie de monte.
Las autoridades continúan trabajando contrarreloj para estabilizar el incendio de Ponteareas, mientras el viento complica las tareas de extinción en una jornada marcada por varios fuegos activos en distintos puntos de Galicia.
