Ana Pontón chama a votar masivamente en 2027 para "gañar sen poñerse límites": "Hai un cambio imparable"
DÍA DE GALICIA
A dirixente do Bloque Nacionalista Galego pide un cambio de goberno en Galicia e pediu que sexan máis o que busquen lograr un goberno que avogue polos servizos públicos e a defensa do idioma propio ante a desgaleguización que busca o PP
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo un chamamento para votar masivamente en 2027, defendendo que "Galiza é unha nación que ten todo o dereito a escribir a súa propia historia". No seu discurso instou a un cambio de goberno que avogue pola defensa dos servizos públicos, o idioma propio e os dereitos das mulleres.
"Pídovos que en maio de 2027 saiamos a gañar, sen poñernos límites", aseverou sobre a primeira cita electoral das municipais. "Non é o momento de baixar os brazos" e agregou “somos moitas, pero temos que ser máis”.
No acto celebrado na Praza da Quintana chea con miles de persoas que marcharon polas rúas de Santiago, Pontón resaltou tamén que o paralizar Altri supón "unha vitoria do pobo galego e unha derrota sen paliativos do PP".
Para Pontón "a vitoria de Altri é unha máis das que virán, porque neste país hai un cambio en marcha imparable que reclama un goberno que defenda, ante todo e ante todos, os intereses dos galegos e as galegas".
Rueda, “o presidente máis incompetente da historia”
Pontón lanzou os seus dardos contra o popular Alfonso Rueda, "o presidente máis incompetente e desleal da historia", que "están a xogar coa saúde da xente". Alerta que co PP na Xunta "moitos non poden nin soñar con poder alugar unha vivenda", pero "Rueda ten a solución: propaganda, propaganda e propaganda".
Pon de exemplo que o Goberno galego non retira vivendas ilegais de uso turístico. En contraposición, esgrime o que considera logros alcanzados como o BNG, como a recente transferencia da AP-9 a Galiza aprobada no Congreso e co "voto en contra" do PP. "Unha traizón que non esqueceremos", advirte.
"Lamentablemente, temos a un presidente e a un PP que seguen detrás da pancarta contra o galego", reprocha a portavoz nacional do Bloque, quen quere que o galego dure "mil primaveras máis". Xa no seu discurso na Quintana, cargou contra a "desgaleguización" que, ao seu xuízo, busca o PP. "Queren conseguir o que non conseguiu Franco: que o galego sexa unha lingua morta", queixouse.
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