Directo | Galicia celebra o 25 de Xullo coa Ofrenda ao Apóstolo e os principais actos institucionais e políticos
FELIZ DÍA, GALEGOS
Sigue en directo a celebración do Día Nacional de Galicia coa Ofrenda ao Apóstolo na Catedral de Santiago e os principais actos institucionais e políticos deste 25 de xullo.
Galicia conmemora este venres, 25 de xullo, o seu Día Nacional cunha xornada marcada pola tradicional Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, que se celebra desde as 10:30 horas na Catedral de Santiago, e polos principais actos organizados polas formacións políticas.
A cerimonia relixiosa estará presidida polo arcebispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, e contará co presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, como delegado rexio. Será a cuarta vez que desempeñe esta función, tras facelo nos anos 2016, 2018 e 2024.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén asistirá á Ofrenda, un dos actos centrais da festividade do Apóstolo Santiago.
A Catedral acolle a Ofrenda ao Apóstolo desde as 10:30 horas
A celebración reúne as principais autoridades galegas na Catedral de Santiago, escenario dun dos actos institucionais máis relevantes do calendario autonómico. Como marca a tradición, o delegado rexio será o encargado de realizar a Ofrenda Nacional ao Apóstolo en representación da Coroa.
A cerimonia estará oficiada polo arcebispo Francisco José Prieto Fernández e dará comezo ás 10.30 horas.
Os partidos trasladan a celebración ás rúas
Ademais do acto institucional, as formacións políticas protagonizan unha intensa axenda con motivo do Día Nacional de Galicia.
O Partido Popular de Galicia celebrou este xoves o seu acto central no miradoiro de Bocarribeira, en Ourense, nunha homenaxe ao intelectual ourensán Ramón Otero Pedrayo, coincidindo co 50 aniversario do seu pasamento e coa declaración de 2026 como Ano Oteriano.
Pola súa banda, o BNG volve convocar a súa tradicional manifestación en Santiago baixo o lema "Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz". A marcha partirá da Alameda e rematará na Praza da Quintana, onde intervirán Artai Gavilanes e a portavoz nacional, Ana Pontón.
Mentres, o PSdeG celebrará en Rianxo a súa habitual ofrenda a Castelao diante da estatua do intelectual. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, participará de maneira telemática desde Bos Aires nun acto co que o partido pretende simbolizar o vencello entre a vila natal de Castelao e a cidade desde a que mantivo viva a esperanza dunha Galicia democrática.
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