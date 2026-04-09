Ana Pontón denuncia 17 años de “estancamento e espolio” en el Debate sobre el Estado de la Autonomía

Ana Pontón, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, recriminó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que “criminalice aos traballadores” tras anunciar el titular del Gobierno gallego un plan de “control” frente a las bajas laborales.

“Galicia é a segunda comunidade con menos baixas laborais, pero vostede trata aos traballadores coma se fosen vagos e maleantes. Como pode ter tanta cara?”, reprochó la líder de la oposición en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

En esta misma línea, culpó a la Xunta de la duración de las bajas, argumentando que “teñen colapsada a sanidade pública” y que, “en lugar de reforzala, retorcen a realidade para criminalizar aos traballadores”. “É impresentable e debe unha desculpa aos traballadores”, exigió. Pontón inició su intervención condenando la guerra en Irán, así como el genocidio palestino, y continuó reivindicando que “Galicia merece máis” tras 17 años de gobiernos del PP que dejan “unha Galicia estancada e máis débil”.

En este punto, la portavoz nacional del Bloque enumeró las “medidas incumpridas” del Ejecutivo de Alfonso Rueda, entre las que mencionó el plan estratégico de industria forestal-madera, un fondo público-privado de 300 millones, una nueva ley de ciencia o una ley de lucha contra los incendios forestales.

“Galicia merece máis que o seu estancamento”, aseveró Pontón después de reprender a Rueda por tratar a Galicia “como unha colonia enerxética de Madrid” y defender, frente a eso, “unha tarifa eléctrica galega” o “unha empresa pública de enerxía” en lugar de “do seu espolio-washing para que as eléctricas se sigan forrando”. Pontón se refirió también a Altri, y dijo que el presidente actuó de “comercial” de esta empresa y lo acusó de mantener “en segredo os pactos coa pasteira”.

Réplica de Rueda

Fue duro Rueda con Ana Pontón y también con el BNG. A la portavoz nacionalista le recordó una vez más que “leva 25 anos aí sentada”, utilizando “a demagoxia de non gobernar e dicir calquera cousa”, señalando la cuestión de la nueva regulación de las bajas labores: “É un problema estrutural de Galicia e lastra a nosa produtividade, temos que intervir”. Y añadió Rueda el ejemplo de las críticas nacionalistas al gasto en defensa. “Non lle mande recados a Sánchez desde aquí, dígallo en Madrid. Son bravos aquí, e caladiños en Madrid. Como non goberna, non a vexo indo a empresas como Urovesa ou Navantia a dicir que hai que abolir o gasto en defensa”.

También utilizó Rueda otros adjetivos como “desconectada” frente a la líder nacionalista. Dijo que Pontón denuncia unha alianza do PP con Trump, pero, replicó, “nós non temos alianza ningunha con Trump, pero o Bloque si a ten co partido que apoia á banda armada que matou decenas de galegos”.

Rueda le recordó que no fue “o pobo, porque había xente a favor” quien frenó Altri sino Madrid. Y la cuestionó sobre su afirmación de que en 17 años no se instalaron industrias en Galicia: “Seguro?”.