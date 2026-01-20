Angrois y O Porriño, en la lista de siniestros graves

El descarralimiento de de Adamuz (Córdoba) es el siniestro más grave en ferrocarril desde el año 2013, cuando un Alvia descarriló en la curva de Angrois, provocando la muerte de 80 personas.

Más recientemente, el 9 de septiembre de 2016, en O Porriño, cuatro personas perdieron la vida al descarrilar el tren, que cubría la ruta ruta Vigo-Oporto, a pocos metros de entrar en la estación. En Vacarisses (Barcelona), el 20 de noviembre de 2018, un hombre de 36 años murió tras el descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies.

Uno de los siniestros en el siglo XX con más víctimas mortales produjo tuvo lugar en enero de 1944, cuando un correo expreso, que también realizaba un trayecto entre Madrid y Galicia, chocó contra una locomotora. Según las cifras oficiales facilitadas en la época el número de fallecidos ascendió a 78. Otras 75 personas resultaron heridas. En 1972 se produjo otros gravísimo accidente de tren. El descarrilamiento del ferrobús de la línea Cádiz-Sevilla provocó 77 fallecidos.

El año 1980 estuvo marcado por dos choques de gran magnitud. En julio 17 personas fallecieron a consecuencia del choque frontal del Talgo Barcelona-Madrid con un mercancías detenido en la entrada del estación Torralba del Moral (Soria). Sólo dos meses después, en septiembre, el tren Madrid-Valencia colisionó con un autobús de transporte regular en un paso A nivel. Murieron 27 pasajeros del autocar.