Las propuestas del Gobierno gallego en el Debate sobre el Estado de la Autonomía para "mejorar la calidad de vida"
PRINCIPALES ANUNCIOS
El eje vertebrador del conjunto de propuestas de Rueda es la mejora de la calidad de vida de los gallegos combinada con una apuesta por la autonomía económica y energética de Galicia
Alfonso Rueda adelantó en los días previos varias de las medidas estrella que anuncia este miércoles. El Partido Popular se esforzó también en difundir los principales ejes de la propuesta presidencial, centrada en políticas de vivienda, mejora de la sanidad y recursos para atender la dependencia.
En el ámbito de la vivienda, el presidente de la Xunta se comprometió a:
- Aplicar una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para la compra y construcción de viviendas protegidas a partir del próximo año.
- Aumentar el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM, cifra que se elevará a 4,5 veces en familias numerosas.
- Reservar el 30% de las viviendas públicas en venta para personas de entre 36 y 45 años, con prioridad para quienes tengan hijos.
- Entregar en un plazo de “pocos meses” las primeras llaves de viviendas en Santiago y Pontevedra, dentro del objetivo de 8.000 viviendas públicas.
A partir de ahí, Rueda desplegó el resto de propuestas:
- Una reforma integral de la atención primaria para adaptarla a la demografía actual y alcanzar agendas de 30 pacientes diarios.
- Creación de una Dirección General de Atención Primaria y de una unidad especial para reducir la burocracia médica.
- Puesta en marcha de un programa integral contra el fraude en las incapacidades temporales.
- Creación de unidades especializadas para bajas laborales por dolencias musculoesqueléticas y de “psiquiatría menor”.
- Refuerzo del papel de las mutuas, con ratificación automática de altas justificadas.
- Implementación de una autorización “global” para las mutuas para agilizar pruebas y tratamientos.
- Compromiso de que 10.000 gallegos más reciban el Bono Coidado antes del fin de la legislatura.
- Segunda fase del Plan de residencias y centros de día, con 24 nuevos centros y 3.500 plazas.
- Nueva Ley de educación digital, que regulará el uso de la inteligencia artificial en las aulas antes de 2026.
- Sanciones por conductas contra la dignidad del profesorado.
- Medidas para captar talento investigador desde la Fundación Galtia.
- Ampliación de capital de Recursos de Galicia para reforzar la participación pública en energía y recursos naturales.
- Prospección de materias primas críticas.
- Nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas.
- Inicio de obras de ampliación de la autopista de la Costa da Morte y del tramo Lugo-Sarria.
- Licitación de la variante de Viveiro.
- Finalización del tramo hasta A Ramallosa de la autovía Santiago-A Estrada en 2026.
- Solicitud para nuevas torres de telefonía y eliminación de zonas sin cobertura rural desde 2027.
- Inversión de 23 millones de euros para recuperar bancos marisqueros.
- Cierre de 25 parcelarias antes de 2028.
- Refuerzo del plan contra incendios (Pladiga), con un 70% más de superficie cubierta y 170 nuevos efectivos.
- Nueva Ley de Administración Local para modernizar la financiación municipal.
- Préstamos para municipios de menos de 20.000 habitantes para acceder a fondos europeos.
- Negociación del traspaso de autorizaciones de trabajo para extranjeros en 2026.
- Presentación del Pacto da Lingua en el primer semestre de 2026.
- Duplicar la captación de fondos privados de cara al Año Santo 2027.
- Creación de una nueva delegación de la Xunta en Buenos Aires.
Contenido patrocinado
También te puede interesar