Las propuestas del Gobierno gallego en el Debate sobre el Estado de la Autonomía para "mejorar la calidad de vida"

Primera sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía.

Alfonso Rueda adelantó en los días previos varias de las medidas estrella que anuncia este miércoles. El Partido Popular se esforzó también en difundir los principales ejes de la propuesta presidencial, centrada en políticas de vivienda, mejora de la sanidad y recursos para atender la dependencia.

En el ámbito de la vivienda, el presidente de la Xunta se comprometió a:

Aplicar una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para la compra y construcción de viviendas protegidas a partir del próximo año.

Aumentar el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM , cifra que se elevará a 4,5 veces en familias numerosas .

Reservar el 30% de las viviendas públicas en venta para personas de entre 36 y 45 años , con prioridad para quienes tengan hijos.

Entregar en un plazo de “pocos meses” las primeras llaves de viviendas en Santiago y Pontevedra, dentro del objetivo de 8.000 viviendas públicas.

A partir de ahí, Rueda desplegó el resto de propuestas: