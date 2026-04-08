Novedades del Bono Coidado de la Xunta para personas mayores y dependientes: cómo solicitarlo y cuantías

El Bono Coidado, la ayuda económica destinada a personas mayores y dependientes en Galicia, experimentará una importante ampliación. Así lo confirmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien anunció que esta medida beneficiará a otras 10.000 personas y sus familias, que se suman a las 40.000 que ya perciben esta ayuda actualmente.

¿Qué es el Bono Coidado?

El Bono Coidado es una prestación económica de 5.000 euros al año destinada a personas dependientes que reciben atención en su domicilio. Su objetivo es reforzar la atención domiciliaria, facilitar la vida de quienes requieren cuidados continuos y apoyar a las familias que se encargan de su cuidado.

Desde su implantación, el bono ha duplicado su cobertura, pasando de 20.000 a 40.000 beneficiarios, tras un incremento en las cuantías. Con la nueva ampliación, se espera que 10.000 personas más puedan acceder a esta ayuda antes de finalizar la legislatura.

Beneficios del Bono Coidado

Apoyo económico directo: 5.000 euros anuales para quienes reciben cuidados en casa. Fortalecimiento de la atención domiciliaria: mejora la calidad de vida de los dependientes. Respaldo a las familias cuidadoras: ayuda a cubrir gastos de cuidados y servicios asociados. Incremento progresivo de beneficiarios: más personas pueden acceder a la ayuda con cada ampliación.

Cómo solicitar el Bono Coidado en el hogar

El Bono Coidado en el hogar es una ayuda directa que permite a personas en situación de dependencia —mayores o personas con discapacidad con dependencia reconocida— recibir atención en su propio entorno por un familiar, amigo o vecino de referencia.

Si ya recibe otra ayuda o servicio de dependencia: debe acudir a los servicios sociales de su Ayuntamiento o centro de salud para solicitar el cambio al Bono Coidado en el hogar.

Si no recibe ninguna ayuda: el primer paso es acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento o centro de salud para iniciar el proceso de valoración. Tras la evaluación, el equipo profesional determinará la ayuda más adecuada, que puede ser el bono o cualquier otra prestación autonómica.

Para consultas adicionales sobre el Bono Coidado de la Xunta de Galicia, se puede escribir al correo sxdependencia@xunta.gal o acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento o al centro de salud más cercano.

Gráfico explicativo del Bono Coidado de la Xunta de Galicia | Xunta de Galicia

Un paso hacia la atención integral a dependientes

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, Alfonso Rueda estructuró su discurso en torno al concepto “Galicia Calidade”, destacando tres áreas clave: economía, servicios públicos e innovación. En el bloque de servicios públicos, Rueda destacó el Bono Coidado como una de las principales apuestas de su gobierno para mejorar la calidad de vida de los mayores y dependientes.

El presidente autonómico afirmó que, este mismo año Galicia alcanzará los 100.000 dependientes atendidos, y aprovechó para instar al Gobierno central a aportar fondos equivalentes a los que ya destina la Xunta al sistema de dependencia.