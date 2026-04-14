Aparece muerto un hombre encadenado a una escalera del puerto de Ribeira

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras ser hallado el cuerpo sin vida de un hombre encadenado y sumergido en el puerto de la localidad coruñesa de Ribeira.

Según han detallado fuentes conocedoras de los hechos, la alerta saltó sobre las 07,00 horas de este martes, coincidiendo con la marea baja, y el cadáver fue localizado entre las escaleras del puerto y un barco.

Hasta el punto se han desplazado los bomberos de Ribeira que, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, han tenido que usar una cizalla para liberar al hombre fallecido.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha avanzado, en declaraciones a los medios, que tratan de identificar al hombre fallecido y ha pedido “dejar trabajar a la policía”.

A renglón seguido, ha confirmado que “no se descarta ninguna hipótesis”, desde una muerte violenta con participación de terceros hasta un suicidio.