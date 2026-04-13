Manuel, profesor recién jubilado, es el segundo muerto en carreteras de Ourense este año

La madrugada del domingo dejó el segundo muerto del año en las carreteras de la provincia. Manuel Álvarez Rivero, de 62 años y vecino de Ourense, perdió la vida pasadas las seis de la mañana cuando circulaba con su Audi Q3 por la N-525, en el enlace que conecta el Polígono de San Cibrao con la A-52 y la AG-31. El conductor, que provenía de la carretera de Allariz, impactó contra una glorieta. A consecuencia del choque, perdió el control del vehículo, se salió por el margen derecho de la vía y terminó volcando.

Fue el sistema de detección de accidentes del teléfono móvil quien alertó a Emerxencias, detallando la ubicación exacta. Los gestores del 112 intentaron establecer contacto con el titular del dispositivo, pero no tuvieron éxito. Minutos después, se confirmó que en el lugar indicado, en la parroquia de Noalla (San Cibrao), había ocurrido una salida de vía, con el vehículo implicado volcado y con daños considerables.

Ubicación en el mapa del punto

De inmediato, desde Emerxencias avisaron a los bomberos de San Cibrao, al GES de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de la zona. Los servicios de emergencia iniciaron de inmediato un complejo operativo de rescate debido a que el turismo se encontraba volcado.

Lo primero que hicieron fue valorar que solo hubiera una persona implicada. Una vez comprobado, el objetivo fue excarcelar al hombre, quien se encontraba en el interior inconsciente y no presentaba signos vitales. Para ello, los servicios de emergencia estabilizaron el vehículo en cuatro puntos y procedieron a retirar las puertas de un lateral.

Tras liberar el cuerpo, los sanitarios confirmaron que Manuel Álvarez Rivero, de 62 años, había fallecido. Al lugar de los hechos también acudió el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT). Las primeras hipótesis barajaban una somnolencia o ingesta de alcohol, pero hay que esperar a los resultados de la autopsia para determinar las causas del siniestro.

Profesor jubilado

Manuel Álvarez Rivero, de 62 años, ejerció hasta su reciente jubilación, hace apenas unas semanas, como profesor de educación física en el CEIP Castrelo de Miño, en la parroquia de Astariz. Deja pareja y dos hijas. Este lunes, a las 18:00 horas, sus restos serán trasladados desde el velatorio de Cortegada (Sarreaus) hasta la iglesia parroquial, donde se oficiará el funeral.

Segunda víctima vial

Tras casi cuatro meses y un invierno histórico en las carreteras ourensanas -sin fallecidos por primera vez desde que hay registros-, la llegada de la primavera ha truncado esta buena racha con la muerte de dos conductores. Manuel Álvarez Rivero, que perdió la vida este domingo en San Cibrao, es la segunda víctima mortal en apenas dos semanas.

La primera ocurrió también un domingo, el 29 de marzo, en este caso en Riós. Ese día, Óscar García Rodríguez, un vecino de Romariz de 48 años, conducía una moto por la carretera OU-P-0000, en el tramo que une As Ferreiras con Romariz. A las 20,16 horas, sufrió una salida de vía por el margen derecho que le acabó costando la vida.

La investigación posterior determinó que el motorista llevaba mal abrochado el casco y que posiblemente la causa de la muerte fuese el segundo impacto de la cabeza contra la carretera tras salir despedido el casco en el primero.

Este fue el primer accidente mortal del año, casi cuatro meses después del último de 2025. Aquel siniestro ocurrió el 3 de diciembre en la OU-1205, en Porqueirós (Muíños), donde un conductor ebrio invadió el carril contrario y chocó contra un Citroën Saxo rojo. Al volante de este último iba Julia Vaz Salgado (51 años), vecina de Requiás, que falleció debido a la gravedad del impacto.

Esa misma noche también perdió la vida su marido, Juan Carlos Araujo, de 59 años, al sufrir un infarto tras enterarse del fallecimiento de su mujer. Con este trágico suceso se cerró el balance de 2025, un año que dejó 14 víctimas mortales en las carreteras de la provincia, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico. En lo que llevamos de 2026, son dos las víctimas mortales registradas.