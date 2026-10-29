Aplazado el concierto de Kid Mount en Santiago por respeto al accidente de Urda

El Ayuntamiento de Santiago ha decidido aplazar el concierto de Kid Mount previsto para este jueves, 29 de octubre, en la Sala Capitol para respetar el luto oficial decretado por el Gobierno en relación al accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se extenderá hasta el sábado.

Esta es una de las iniciativas puestas en marcha en el marco de los presupuestos participativos municipales, con los que los jóvenes compostelanos deciden el destino de 100.000 euros. El departamento de Juventud ya trabaja en la búsqueda de una nueva fecha para la celebración de este evento gratuito, en el que también participarán André GS y Queen Rendi.

El propio Kid Mount ha compartido la noticia en sus redes sociales y ha enviado su pésame a las víctimas y a sus familias. También han hecho lo propio Queen Rendi y André GS, que, no obstante, ha anunciado que dará un concierto gratuito esta noche en la Sala REM para compensar a las personas que se habían desplazado a propósito para verle.

Los pases entregados para la cita de la Capitol seguirán siendo válidos para la nueva fecha, por lo que el Ayuntamiento ruega a las personas que los hayan conseguido que los conserven. Estas entradas son gratuitas y pudieron retirarse en los pasados días en distintos centros socioculturales de la ciudad.