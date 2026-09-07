Aprobado el Plan de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones y que suma 357 nuevos profesionales
PLAN ESTRATÉGICO
El Consello de la Xunta aprueba la hoja de ruta asistencial dotada con 177 millones de euros hasta 2030, que prevé la incorporación de 357 profesionales a la red pública
El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030, una iniciativa dotada con 177 millones de euros que contempla la incorporación de 357 nuevos profesionales para reforzar el sistema sanitario gallego.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado el "compromiso inequívoco" de la Xunta de Galicia con la salud mental, subrayando que el objetivo final es avanzar hacia un modelo asistencial "más accesible y coordinado, humanizado e innovador".
El nuevo plan contempla la contratación de 124 psiquiatras y 233 especialistas procedentes de áreas como Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social. Además de priorizar la atención a los colectivos más vulnerables —como la infancia, la adolescencia y las personas mayores—, la estrategia pondrá un foco especial en la promoción del bienestar dentro del ámbito laboral.
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