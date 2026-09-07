Jácome amenaza ahora a la Xunta con precintar el estadio de O Couto

El Concello de Ourense ha lanzado un ultimátum a la Xunta de Galicia este lunes: o termina las obras en los alrededores del estadio de O Couto, supuestamente inacabadas, o el recinto podría quedarse sin licencia para poder utilizarse. El conflicto institucional surge a raíz de un supuesto informe jurídico municipal que sostiene que la reforma del campo de fútbol, ejecutada recientemente por el gobierno autonómico, no se ha completado tal y como exigía el proyecto original.

Según el ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome, la Xunta ha dejado sin hacer la urbanización del entorno, lo que supone que habrían quedado pendientes de acondicionamiento unos 2.180 metros cuadrados de terrenos. Esta supuesta falta de remate incumpliría las condiciones de la licencia que el propio Concello había concedido en su momento para autorizar las obras.

Desde el gobierno local se muestran muy críticos con la situación y advierten de las drásticas medidas legales que tomarán si la Xunta no realiza más intervenciones. Si no se ejecutan las obras de los exteriores, el Concello iniciará el procedimiento para anular el permiso de uso del estadio (la conocida como "comunicación de primera ocupación").

En la práctica, esto significaría dejar a O Couto sin el "título habilitante" necesario para abrir sus puertas. Es decir, el estadio pasaría a estar en una situación irregular, lo que facultaría al Concello para clausurar las instalaciones, impedir la entrada de público e imposibilitar la celebración de partidos hasta que la Xunta finalice la urbanización de las calles colindantes.