Aprobado el plan de la Xunta Pladiga contra los incendios forestales: principales medidas y medios

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El Consello de la Xunta de este lunes, 23 de marzo, ha aprobado la aplicación del Pladiga para el 2026, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. En este artículo puedes encontrar un listado con las medidas y los medios principales que incluye este plan

Vecinos de O Barco de Valdeorras ante los incendios
Vecinos de O Barco de Valdeorras ante los incendios | Xesús Fariñas

El Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia) es el instrumento anual de la Xunta para organizar la lucha contra el fuego. Incluye medidas y medios, y el Consello de la Xunta de este lunes, 23 de marzo, ha aprobado la aplicación de este plan para el 2026.

Se estructura en cuatro grandes bloques de actuación:

Medidas

Prevención

  • Regulación del uso del fuego (quemas, permisos, etc.)
  • Limpieza y gestión de montes (silvicultura preventiva)
  • Creación de cortafuegos e infraestructuras
  • Campañas de sensibilización y educación ambiental

Detección, vigilancia e investigación

  • Sistemas de vigilancia y alerta temprana
  • Presencia policial y control del territorio
  • Investigación de causas de incendios

Extinción

  • Organización de la respuesta ante incendios
  • Distribución territorial de medios
  • Intervención rápida y coordinación de equipos

Formación

  • Formación continua del personal
  • Cursos, entrenamiento y especialización
  • Programas también para concellos y ciudadanía

Medios del PLADIGA

Incluye todos los recursos humanos y materiales disponibles, tanto propios como de otras administraciones:

Personal

  • Más de 7.000 efectivos en época de alto riesgo
  • Brigadas forestales
  • Bomberos (municipales y comarcales)
  • GES (Grupos de Emergencias Supramunicipales)

Medios aéreos y terrestres

  • Alrededor de 30 aeronaves (helicópteros y aviones)
  • Unos 380 vehículos pesados (motobombas)
  • Vehículos de apoyo y logística

Otros recursos

  • Medios del Estado (refuerzo en grandes incendios)
  • Recursos de concellos
  • Colaboración con otras comunidades y Portugal

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