CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Aprobado el plan de la Xunta Pladiga contra los incendios forestales: principales medidas y medios
CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia) es el instrumento anual de la Xunta para organizar la lucha contra el fuego. Incluye medidas y medios, y el Consello de la Xunta de este lunes, 23 de marzo, ha aprobado la aplicación de este plan para el 2026.
Se estructura en cuatro grandes bloques de actuación:
Incluye todos los recursos humanos y materiales disponibles, tanto propios como de otras administraciones:
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