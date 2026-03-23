Aprobado el plan de la Xunta Pladiga contra los incendios forestales: principales medidas y medios

Vecinos de O Barco de Valdeorras ante los incendios

El Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia) es el instrumento anual de la Xunta para organizar la lucha contra el fuego. Incluye medidas y medios, y el Consello de la Xunta de este lunes, 23 de marzo, ha aprobado la aplicación de este plan para el 2026.

Se estructura en cuatro grandes bloques de actuación:

Medidas

Prevención

Regulación del uso del fuego (quemas, permisos, etc.)

Limpieza y gestión de montes (silvicultura preventiva)

Creación de cortafuegos e infraestructuras

Campañas de sensibilización y educación ambiental

Detección, vigilancia e investigación

Sistemas de vigilancia y alerta temprana

Presencia policial y control del territorio

Investigación de causas de incendios

Extinción

Organización de la respuesta ante incendios

Distribución territorial de medios

Intervención rápida y coordinación de equipos

Formación

Formación continua del personal

Cursos, entrenamiento y especialización

Programas también para concellos y ciudadanía

Medios del PLADIGA

Incluye todos los recursos humanos y materiales disponibles, tanto propios como de otras administraciones:

Personal

Más de 7.000 efectivos en época de alto riesgo

Brigadas forestales

Bomberos (municipales y comarcales)

GES (Grupos de Emergencias Supramunicipales)

Medios aéreos y terrestres

Alrededor de 30 aeronaves (helicópteros y aviones)

Unos 380 vehículos pesados (motobombas)

Vehículos de apoyo y logística

Otros recursos