Arde por completo un coche en el túnel de A Cañiza y provoca alarma en la A-52 en sentido Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Los bomberos de Ponteareas acudieron rápidamente al túnel de A Cañiza en O Folgoso para controlar un incendio que destruyó por completo el motor de un coche
Un coche se incendió este martes en el túnel de A Cañiza, en el kilómetro 278 de la A-52, en sentido Ourense, en la parroquia de O Folgoso, Pontevedra. El fuego afectó por completo al motor del vehículo, generando una densa columna de humo que alertó a otros conductores y obligó a cortar temporalmente el tráfico en uno de los carriles.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ponteareas, quienes trabajaron para controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otras partes del túnel. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el susto fue mayúsculo para el conductor y los usuarios de la vía.
El incidente provocó retenciones momentáneas mientras los equipos de emergencia aseguraban el túnel y limpiaban los restos del vehículo calcinado. Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la calma y respetar las indicaciones de los bomberos y la Guardia Civil ante este tipo de emergencias en túneles.
