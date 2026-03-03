Arde por completo un coche en el túnel de A Cañiza y provoca alarma en la A-52 en sentido Ourense

Imágenes de la DGT muestran el coche envuelto en llamas en el túnel de A Cañiza, mientras los bomberos trabajan para controlar el incendio.

Un coche se incendió este martes en el túnel de A Cañiza, en el kilómetro 278 de la A-52, en sentido Ourense, en la parroquia de O Folgoso, Pontevedra. El fuego afectó por completo al motor del vehículo, generando una densa columna de humo que alertó a otros conductores y obligó a cortar temporalmente el tráfico en uno de los carriles.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ponteareas, quienes trabajaron para controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otras partes del túnel. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el susto fue mayúsculo para el conductor y los usuarios de la vía.

El incidente provocó retenciones momentáneas mientras los equipos de emergencia aseguraban el túnel y limpiaban los restos del vehículo calcinado. Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la calma y respetar las indicaciones de los bomberos y la Guardia Civil ante este tipo de emergencias en túneles.