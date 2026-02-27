Un conductor se da a la fuga dos veces tras provocar un accidente en Ourense: "No me esperaba se que marchase"

Un accidente de tráfico con fuga se registró en la tarde de este viernes, alrededor de las 15:00 horas, en la calle Nosa Señora do Viso, a escasos metros del Xardín do Posío. Según el testimonio de un testigo presencial, el accidente se produjo cuando el conductor de un Fiat Punto negro intentó realizar una maniobra para estacionar en batería.

En ese momento, un Nissan Qashqai circulaba detrás y no pudo retroceder debido a la presencia de otros vehículos en la vía, produciéndose la colisión. El impacto provocó daños en el coche trasero, principalmente un roce en la defensa del vehículo alcanzado.

Doble fuga

Tras el choque, el conductor responsable (rondaba las treintena) abandonó el lugar sin facilitar sus datos, incurriendo en un presunto delito de abandono del lugar del accidente. Varios ciudadanos lograron interceptar inicialmente al vehículo implicado a la altura del Bar Crono, en el número 3 de la Avenida de Zamora, donde permaneció detenido durante unos minutos.

El escaso trayecto de la primera fuga.

Sin embargo, antes de la llegada de la Policía Local, el conductor volvió a marcharse y no regresó. "No me esperaba que se marchase", aseguraba el conductor del vehículo dañado.

El testigo que presenció los hechos alertó inmediatamente al servicio de emergencias 112, que dieron aviso a la Policía Local y Protección Civil.