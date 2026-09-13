Arden dos vehículos en el aparcamiento exterior de una residencia de mayores en Pontevedra
INCENDIO URBANO
El fuego afectó a dos vehículos estacionados en el exterior del centro de mayores, sin que ninguna persona resultara herida.
Dos vehículos han ardido en la tarde de este domingo en el aparcamiento exterior de la residencia de mayores A Eiriña, en Pontevedra, en un incendio que no dejó personas heridas.
Según ha informado el 112 Galicia, el fuego se registró en la calle Poza dos Canos. Las llamas afectaron a dos vehículos estacionados en el aparcamiento exterior del centro, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incendio ni sobre los daños materiales ocasionados.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Pontevedra, Policía Nacional y efectivos de Protección Civil, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de forma preventiva ante la posibilidad de que alguna persona necesitase asistencia.
Finalmente, no fue necesario atender a ninguna persona por heridas, según la información facilitada por los servicios de emergencias.
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