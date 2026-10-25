As granxas de Ternera Gallega multiplican por dez a súa rendibilidade en 2025
MÁXIMOS NO VACÚN GALEGO
As explotacións acadaron unha marxe económica media de 27.656 euros grazas á suba do prezo dos tenreiros, pero o sector afronta en 2026 unha caída das cotizacións e da demanda
As explotacións de vacún vinculadas a Ternera Gallega acadaron en 2025 unha rendibilidade extraordinaria, cunha marxe económica media de 27.656 euros por granxa, dez veces superior aos 2.665 euros rexistrados en 2024. A mellora explícase principalmente pola suba do prezo dos tenreiros, que permitiu incrementar os ingresos das gandarías familiares.
Os datos proceden dun estudo elaborado pola Fundación Juana de Vega e presentado polo Grupo Operativo Rede Galega de Granxas Modelo na sede do Consello Regulador das indicacións xeográficas protexidas Ternera Gallega e Vaca Galega-Boi Galego, en Santiago de Compostela.
O informe analizou 17 explotacións familiares de vacas nutrices nas que os tenreiros nacen, críanse e ceban na propia granxa baixo a categoría Ternera Gallega Suprema. Os ingresos medios por explotación ascenderon a 110.572 euros, fronte a uns custos de produción de 82.916 euros, incluída a remuneración imputada ao traballo das persoas propietarias.
A suba do prezo dos tenreiros impulsa os resultados
As granxas estudadas contan cunha media de 99 animais por explotación: 54 vacas nutrices, 37 tenreiros, seis animais de recría e dous touros. O valor medio da cabana gandeira sitúase nuns 238.500 euros por granxa.
O custo de produción acadou os 7,45 euros por quilo, mentres que os ingresos, incluídas as subvencións, situáronse en 9,94 euros por quilo. A diferenza deixa unha marxe de 2,49 euros por quilo, fronte aos 0,25 euros de 2024.
A principal causa desta evolución foi o encarecemento dos tenreiros. O prezo medio percibido polas explotacións pasou de 5,97 euros por quilo en canal en 2024 a 7,29 euros en 2025, un incremento do 22%. Pola súa banda, a renda dispoñible anual por explotación, antes de imputar o salario das persoas propietarias, alcanzou os 54.567 euros.
A caída dos prezos ameaza a rendibilidade en 2026
Malia os bos resultados do pasado exercicio, o sector afronta un escenario máis complicado. O director da Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, advertiu dun cambio de tendencia durante 2026, cunha caída interanual do 4% nos prezos da tenreira, segundo o informe de setembro do Ministerio de Agricultura. No caso dos anellos, o descenso alcanzou o 13%.
Esta evolución coincide cunha redución da demanda interna e das exportacións de animais vivos. Durante o primeiro semestre de 2026, o consumo de carne fresca de vacún nos fogares españois caeu un 10,2%, mentres que as exportacións de bovinos vivos diminuíron un 64% en volume. A produción, porén, mantívose relativamente estable.
A esta situación súmase o aumento dos custos dos combustibles, os fertilizantes e a alimentación animal. A seca recorrente tamén reduciu a dispoñibilidade de pastos e forraxes, o que obrigou algunhas explotacións a mercar máis alimento para o gando.
O sector enfróntase así ao reto de manter as marxes acadadas en 2025 nun contexto de prezos á baixa, menor consumo e presión sobre os custos de produción.
As granxas seguen dependendo da PAC para manter a viabilidade
As granxas de Ternera Gallega analizadas no estudo da Fundación Juana de Vega xestionan unha media de 62 hectáreas de superficie agraria útil, o que representa unhas 200.000 hectáreas en Galicia, cunha produción equivalente a 111.123 quilos en canal.
Desas 62 hectáreas, 29 son propiedade do gandeiro, 27 están alugadas e seis hectáreas son cedidas sen custo. As subvencións da Política Agrícola Común (PAC), cunha media de 30.352 euros por explotación, seguen sendo fundamentais para a viabilidade económica das granxas, lembra o informe de situación de 2025. As vendas de vacún representan o 72% dos ingresos e as axudas da PAC, preto do 30%.
Os ingresos procedentes da venda dos animais non abondan, por si sós, para cubrir a totalidade dos custos de produción e garantir unha remuneración axeitada do traballo familiar.
A principal preocupación de cara ao futuro é a evolución dos custos. A seca reduciu os pastos e as forraxes e obrigou a aumentar a compra de alimentación, que xa representou en 2025 o 39% dos custos totais dunha explotación. Outro aspecto que cómpre mellorar é a mortalidade dos animais, cunha media de cinco tenreiros acabados de nacer mortos por granxa. As explotacións analizadas rexistraron un índice de fertilidade do 81%, un intervalo medio entre partos de 418 días e unha mortalidade dos becerros próxima ao 11%, concentrada principalmente no momento do parto e nas primeiras semanas de vida. A combinación da caída dos prezos de venda e das presións á alza sobre os custos ameaza con reducir as marxes económicas durante 2026 e poñer en risco parte da mellora conseguida no exercicio anterior.
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