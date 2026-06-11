Ascienden a 18 las denuncias por la difusión de fotos de mujeres desnudas con IA en Silleda

La Guardia Civil continúa recabando datos y pistas en Silleda, en Pontevedra, y su área de influencia sobre la difusión de fotografías de mujeres desnudas generadas mediante inteligencia artificial, y ya son 18 las mujeres que han presentado denuncia, según han confirmado fuentes de la Comandancia.

Las pesquisas se iniciaron hace unos días tras la interposición de varias denuncias por parte de mujeres que detectaron la circulación de imágenes manipuladas digitalmente, en las que aparecían desnudas sin haber autorizado ni participado en la creación de ese contenido. Las fotografías habrían sido elaboradas utilizando herramientas de IA generativa, capaces de alterar o recrear imágenes con gran realismo.

A lo largo de los últimos días, el número de denuncias se ha ido incrementando hasta alcanzar las 18 víctimas identificadas, aunque los investigadores no descartan que puedan aparecer más afectadas a medida que avance la investigación y se conozca el alcance de la difusión de las imágenes.

La investigación ha sido asumida por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de Pontevedra, especializado en ciberdelincuencia y delitos cometidos a través de internet. Los agentes están tomando declaración a las denunciantes y analizando tanto el origen de las imágenes como los canales utilizados para su distribución.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el posible vínculo entre las víctimas ni sobre si las imágenes fueron difundidas en grupos privados de mensajería, redes sociales u otras plataformas digitales. Fuentes de la Comandancia han confirmado que, hasta ahora, no hay ninguna persona detenida ni investigada formalmente por estos hechos.

Este tipo de casos ha ganado relevancia en los últimos años debido al uso de herramientas de inteligencia artificial para crear o manipular imágenes de carácter sexual sin consentimiento, una práctica que puede derivar en delitos contra la intimidad, el honor o la propia imagen de las personas afectadas, además de ocasionar importantes consecuencias personales y psicológicas para las víctimas.