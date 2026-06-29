Ascienden las denuncias al día por violencia de género al recibir 21 la justicia gallega en el primer trimestre

Los órganos judiciales gallegos con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el primer trimestre de este año hasta 1.906 denuncias, lo que supone un 1% más que en el mismo periodo de 2026 y 21 de media al día, según los datos elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que ha hecho público este lunes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De esta manera, el número de mujeres que denunciaron como víctimas en el periodo estudiado aumentó un 3,2%, hasta 1.741, frente a las 1.687 del primer trimestre del año pasado. Así, el 83,47% de las denuncias fueron presentadas por las víctimas y solo un 1,67% por su entorno familiar. Además, las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 11,75%; las originadas por partes de lesiones, el 2,46%, y las presentadas por terceras personas ajenas al entorno familiar de la víctima, el 0,62%.

Entre enero y marzo 83 mujeres se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 16,9% más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025. El número de menores (hijos/as de las denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 7, frente a los 3 del primer trimestre de 2025. En Galicia, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 12,4, la segunda más baja del Estado, cuya media se situó en 18,1.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Así, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia y las plazas en funciones de guardia recibieron 488 peticiones, un 17% menos que un año antes, y adoptaron 319 órdenes y medidas de protección, un 14,9% menos. En el 44% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitar la orden de protección a las Secciones de Violencia sobre la Mujer.

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 173 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (55). Además, adoptaron 33 sobre suspensión del régimen de visitas; 29, relativas a la atribución de la vivienda; y 25, sobre suspensión de la guarda y custodia. En el periodo analizado, los juzgados impusieron 466 medidas de protección de carácter penal, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación (229) y la orden de alejamiento (189).

Condena

El 93% de las sentencias dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer entre enero y marzo en procesos de violencia de género fueron condenatorias, una cifra que alcanza el 78,7% en las emitidas por las Secciones de lo Penal en este tipo de procedimientos; y el 66,7% en las dictadas por las audiencias provinciales. En el periodo estudiado, los juzgados de menores enjuiciaron a siete personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer, frente a los tres del primer trimestre de 2025.

En materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja), las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron durante el primer trimestre de 2026 un total de 140 denuncias y registraron el mismo número de mujeres víctimas.

El número de delitos instruidos ascendió a 143, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 130. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (8) y la trata con fines de explotación sexual (5).