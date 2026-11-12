Atacan con un explosivo la sede de UGT en Vigo durante la huelga general: "Se crea el ambiente que propicia acciones como estas"

La sede de UGT en Vigo sufrió este miércoles un ataque con un artefacto explosivo que provocó daños en la puerta de entrada del edificio, situado en la calle García Barbón. Los hechos ocurrieron coincidiendo con la celebración de la huelga general, mientras se desarrollaba una manifestación por las calles de la ciudad.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, dos personas habrían lanzado un artefacto de "escasa potencia" contra las instalaciones del sindicato, provocando la rotura del cristal de la puerta principal.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Durante la tarde del miércoles, especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX) se desplazaron hasta el lugar para inspeccionar la zona.

El ataque coincidió con una manifestación en Vigo

Los hechos se produjeron mientras tenía lugar una de las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga general. La manifestación había partido a las 18:00 horas desde la plaza de España de Vigo, organizada conjuntamente por sindicatos, el Sindicato de Inquilinas y colectivos vecinales, ecologistas, feministas y estudiantiles.

UGT-Galicia denunció el ataque a última hora de la tarde del miércoles y lo relacionó con el "clima de polarización y odio" que, según la organización, están promoviendo determinados colectivos.

El sindicato considera que este ambiente de enfrentamiento está generando un escenario peligroso que puede favorecer episodios violentos como el registrado en sus instalaciones.

La Policía busca a los responsables del ataque

El subdelegado del Gobierno ha condenado "enérgicamente" lo sucedido y ha vinculado el ataque con la escalada de críticas e insultos dirigidos contra los sindicatos durante los últimos días.

"Cuando se dicen ciertas cosas, se crea el ambiente que propicia acciones tan intolerables como estas", ha manifestado Lago, quien considera que la agresión contra la sede sindical supone la culminación de esa "violencia verbal". El representante del Gobierno ha expresado su confianza en que la investigación policial permita identificar a las dos personas presuntamente implicadas y que respondan ante la justicia por los daños ocasionados.

Por el momento, no han trascendido detenciones relacionadas con el ataque ni más detalles sobre las características del artefacto utilizado.