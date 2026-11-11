EDITORIAL
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Con megáfonos en la mano, los ourensanos irrumpen en los negocios abiertos reclamando una vivienda digna.
Con megáfonos en la mano, los ourensanos irrumpen en los negocios abiertos reclamando una vivienda digna. | José Paz

Galería | Las manifestaciones, concentraciones y piquetes buscan su eco este 11-N en Ourense, en fotos

REIVINDICACIÓN POR LA VIVIENDA

Los ourensanos se suman a la jornada de movilizaciones por la huelga general del 11-N con consignas contra los alquileres abusivos y las dificultades para acceder a una vivienda, en una mañana marcada por la lluvia

La Región
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Publicado: 11 nov 2026 - 10:58 Actualizado: 11 nov 2026 - 11:15

La lluvia no frena las reivindicaciones por la vivienda en Ourense. La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, también tiene su reflejo en las calles de la ciudad, donde los ourensanos salen a manifestarse para reclamar soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda y denunciar el encarecimiento de los alquileres.

Bajo consignas como "Non aos alugueiros abusivos", los participantes ponen el foco en los precios de los arrendamientos y en las dificultades que encuentran cada vez más personas para poder independizarse y disponer de una casa. La protesta se convierte así en un altavoz para quienes consideran que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema que afecta a buena parte de la sociedad.

"Que pasa? Que non temos casa", corean los manifestantes durante la movilización, en una jornada marcada también por la lluvia. Los paraguas y los chubasqueros acompañan a quienes han decidido salir a la calle para visibilizar sus reivindicaciones y sumarse a una convocatoria que trasciende el ámbito laboral.

Ourense se suma así a una jornada de movilización en la que el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar protagonista. Las imágenes recogen el ambiente de la protesta entre paraguas y las voces de quienes reclaman que tener una casa no sea un lujo.

Galería | Ourense sale a la calle por la huelga general pese a la lluvia: "non aos alugueiros abusivos"
1/7 Esta mañana los vecinos de Ourense se encontraban con carteles de negocios cerrados por la huelga. | José Cruz
Galería | Ourense sale a la calle por la huelga general pese a la lluvia: "non aos alugueiros abusivos"
2/7 Con megáfonos en la mano, los ourensanos irrumpen en los negocios abiertos reclamando una vivienda digna. | José Paz
Galería | Ourense sale a la calle por la huelga general pese a la lluvia: "non aos alugueiros abusivos"
3/7 Desde los balcones y ventanas de los edicios de Ourense, así se ve la huelga protagonizada por los paraguas y la lluvia. | La Región
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4/7 Los paraguas de CCOO son los protagonistas en una jornada de lluvia en la que se reclaman rebajas en los alquileres y condiciones óptimas para la vivienda. | José Paz
Galería | Ourense sale a la calle por la huelga general pese a la lluvia: "non aos alugueiros abusivos"
5/7 La lluvia hace que los ourenanos tengan que sacar el paraguas en la huelga general del 11-N. | La Región
Galería | Ourense sale a la calle por la huelga general pese a la lluvia: "non aos alugueiros abusivos"
6/7 La Policía Nacional pendientes de que no haya incidencias en la huelga general del 11-N en Ourense. | José Paz
Galería | Ourense sale a la calle por la huelga general pese a la lluvia: "non aos alugueiros abusivos"
7/7 Las imágenes desde otro punto de vista donde solo hay una marea de paraguas y gritos de "Que pasa? Que non temos casa". | La Región

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