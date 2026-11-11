Galería | Las manifestaciones, concentraciones y piquetes buscan su eco este 11-N en Ourense, en fotos

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REIVINDICACIÓN POR LA VIVIENDA
La lluvia no frena las reivindicaciones por la vivienda en Ourense. La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, también tiene su reflejo en las calles de la ciudad, donde los ourensanos salen a manifestarse para reclamar soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda y denunciar el encarecimiento de los alquileres.
Bajo consignas como "Non aos alugueiros abusivos", los participantes ponen el foco en los precios de los arrendamientos y en las dificultades que encuentran cada vez más personas para poder independizarse y disponer de una casa. La protesta se convierte así en un altavoz para quienes consideran que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema que afecta a buena parte de la sociedad.
"Que pasa? Que non temos casa", corean los manifestantes durante la movilización, en una jornada marcada también por la lluvia. Los paraguas y los chubasqueros acompañan a quienes han decidido salir a la calle para visibilizar sus reivindicaciones y sumarse a una convocatoria que trasciende el ámbito laboral.
Ourense se suma así a una jornada de movilización en la que el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar protagonista. Las imágenes recogen el ambiente de la protesta entre paraguas y las voces de quienes reclaman que tener una casa no sea un lujo.
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