La Xunta niega daños estructurales en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense

La Xunta de Galicia ha negado las deficiencias estructurales denunciadas por el BNG en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense y asegura que el inmueble funciona con normalidad.

Según el Gobierno gallego, desde que el centro inició su actividad hace aproximadamente un año y medio no se han registrado incidencias relacionadas con las lluvias ni problemas en las cubiertas, pese a las condiciones meteorológicas adversas del último invierno.

En cuanto a las imágenes de los baños y las perforaciones en los techos, la Xunta explica que forman parte de los ajustes que se están realizando tras la reciente puesta en marcha del centro. En concreto, se están recolocando algunas mamparas, lo que ha obligado a realizar perforaciones en los falsos techos, que serán tapadas una vez finalizados los trabajos. El Ejecutivo autonómico insiste en que no hay techos caídos.

Cerca del 90% de las plazas residenciales ocupadas

La Xunta también recuerda que el CAPD de Ourense está operativo y que su puesta en marcha se realizó de forma escalonada. El centro residencial, que dispone de 80 plazas, se encuentra cerca del 90% de ocupación, mientras que el centro de día, con otras 30 plazas, ya ha comenzado a recibir usuarios.

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El Gobierno gallego sostiene además que el recurso cumple las ratios de personal y cuenta con un equipo profesional preparado para atender a los usuarios. La gestión corre a cargo de Cogami y Menela, entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad.

El CAPD supuso una inversión de 10 millones de euros por parte de la Xunta y permitió incrementar en un 25% las plazas públicas para atención a la discapacidad en Ourense. El centro dispone de 110 plazas para personas con autismo, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y daño cerebral.