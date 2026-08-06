La atención primaria pasa a depender de las gerencias

La Xunta de Galicia publicó este miércoles en el Portal de Transparencia e Goberno Aberto el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 134/2019, de 19 de octubre, por el que se regulan las áreas sanitarias y los distritos sanitarios del Sergas, con la finalidad principal de potenciar la atención primaria y el papel de la enfermería.

La Consellería de Sanidade propone que todas las áreas sanitarias cuenten con una Dirección de Atención Primaria

En concreto, la Consellería de Sanidade propone que todas las áreas sanitarias cuenten con una Dirección de Atención Primaria que pasará a denominarse de Atención Primaria y Comunitaria y a depender directamente de la gerencia de cada área. Entre las competencias de la nueva dirección estará gestionar la demanda de servicios sanitarios en este ámbito, “garantizando el desarrollo de las actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y fomentando la capacidad de resolución de este nivel asistencial, en coordinación con los jefes de servicio de las unidades de atención primaria”. También supervisará la organización de las agendas y realizará su seguimiento para una correcta gestión de las prestaciones.

Además, con el objetivo de potenciar la enfermería, la dirección de esta especialidad, que se denominará Dirección de Enfermería y Cuidados, pasará también a depender de forma directa de la gerencia del área sanitario corresponsal. Entre sus funciones, el texto recoge la de impulsar la continuidad de los cuidados, la coordinación entre niveles asistenciales, la gestión de casos y la participación de la enfermería en los programas transversales de salud, especialmente en los ámbitos de la cronicidad, prevención, promoción de la salud, seguridad del paciente, atención comunitaria, vacunación e inmunización.

Procesos de soporte

Así pues, el nuevo texto añade, además de las funciones de la dirección de Enfermería, las de la Direcciones de Procesos de Soporte, que no figuraban en el decreto anterior. Concretamente, la Dirección de Procesos de Soporte tendrá, entre sus funciones, la de controlar y evaluar la actividad asistencial, así como desarrollar planes para la reducción de las listas de espera; analizar los indicadores de actividad y la adecuación y funcionamiento de los dispositivos asistenciales; analizar y controlar los recursos asistenciales necesarios para garantizar la oferta asistencial; coordinar evaluar y realizar el seguimiento de la prestación farmacéutica; y cualquier otra función que le sea encomendada o delegada por la gerencia.

Además, y con el fin de incrementar las funciones de coordinación de las gerencias de las siete áreas, se crea la figura de la Vicegerencia en cada una de ellas, como órgano específico de apoyo a la persona titular de la gerencia, dado que en el nuevo texto se prescinde de la Dirección Asistencial. El proyecto de decreto ya fue publicado en el Portal de Transparencia e Goberno Aberto para su tramitación. Con esta reorganización, la Xunta busca fortalecer la estructura organizativa del Sergas y mejorar el funcionamiento de la atención sanitaria pública gallega.