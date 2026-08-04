Buscan 1.600 trabajadores para la campaña de vendimia en Galicia

La empresa de recursos humanos Randstad busca cubrir más de 1.600 vacantes para la campaña de la vendimia de 2026 en Galicia, que es el epicentro de la recogida de uva al tener el mayor volumen de contrataciones previsto a nivel nacional.

Según informa la compañía, con más de 33.847 hectáreas de superficie de viñedo, Galicia genera cerca de 4.563 empleos directos para la cadena vitivinícola de la región, además de una producción anual de 512 millones de euros y un valor añadido bruto de 313 millones. Este año, Randstad espera gestionar 1.600 vacantes para estos trabajos, una cifra similar a la del año pasado.

Esta campaña arrancará previsiblemente entre mediados de agosto y los primeros días de septiembre, dependiendo de la evolución del clima. Las zonas con mayor concentración de vacantes son Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra, O Ribeiro (Ourense), Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla (Pontevedra), y la zona de Vedra (A Coruña), territorios donde el viñedo tiene un fuerte peso económico, social y cultural.

“Los puestos que se requieren son los de cortadores y cargadores, encargados de las labores esenciales de recolección y transporte de la uva. Se trata de empleos a jornada completa que requieren resistencia física, agilidad y capacidad para trabajar en equipo”, explica Randstad.