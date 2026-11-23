Atraca un supermercado con una escopeta en Pontedeume y huye con 200 euros
YA DETENIDO
Un hombre armado con una escopeta de caza asaltó un supermercado DIA en Pontedeume, A Coruña, llevándose unos 200 euros. La Policía lo detuvo posteriormente en A Sardiñeira.
Un hombre armado con una escopeta de caza ha atracado este lunes un supermercado DIA en Pontedeume (A Coruña), de donde logró llevarse unos 200 euros antes de darse a la fuga. El asalto se saldó sin heridos y el presunto responsable fue localizado y detenido posteriormente en la ciudad de A Coruña.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:10 horas, cuando el individuo accedió al establecimiento portando una escopeta de caza, según han informado fuentes conocedoras del suceso.
Tras hacerse con aproximadamente 200 euros, el asaltante abandonó el supermercado y huyó del lugar. Pese a la presencia del arma, no se registraron daños personales durante el atraco.
Detenido en el barrio coruñés de A Sardiñeira
Las pesquisas policiales permitieron localizar al sospechoso horas después en A Sardiñeira, un barrio de la ciudad de A Coruña, donde fue arrestado por efectivos de la Policía Judicial. Las primeras investigaciones apuntan a que el detenido habría actuado en solitario, aunque los agentes mantienen abiertas las diligencias para esclarecer todas las circunstancias del atraco.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad del arrestado ni sobre el arma utilizada durante el asalto.
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