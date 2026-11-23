La ventanilla trasera izquierda del coche fue reventada con una alcantarilla en el barrio de O Vinteún.

Aparcar en las calles de los barrios ourensanos de A Ponte y O Vinteún vuelve a ser un motivo de preocupación. Un coche apareció esta madrugada con una luna rota después de que una persona utilizase una alcantarilla arrancada de la vía pública para golpearlo, en un nuevo robo a vehículos con estas características.

Sin embargo, en esta ocasión el suceso se suma al relato de una mujer que asegura haber vivido momentos de auténtico miedo cuando un desconocido intentó abrir las puertas de su vehículo mientras ella permanecía en el interior, en las inmediaciones del cementerio de As Caldas. Ambos episodios, relatados por los afectados, ocurrieron con apenas unos días de diferencia.

El suceso más reciente tuvo lugar esta madrugada en la rúa Río Limia, donde un vehículo apareció con una ventanilla destrozada después de que alguien utilizase una alcantarilla arrancada de la vía pública. Según el propietario, los hechos habrían ocurrido entre las 4:00 y las 5:00 horas, ya que descubrió los daños cuando bajó para ir a trabajar. "Rompieron la ventana y se llevaron la documentación", explica el vecino, que confirma que la alcantarilla estaba tirada en el asfalto, fuera de su ubicación habitual.

El afectado asegura que consultó lo sucedido con la Policía Local y ya pudieron orientarle sobre la identidad del asaltante.

"Fue una sensación de miedo y pavor": el intento de abrir un coche en As Caldas

Este episodio se suma al vivido el pasado miércoles por una mujer en las inmediaciones del cementerio de As Caldas, en A Ponte. Eran aproximadamente las 19:35 horas cuando, tras salir de trabajar, permanecía dentro de su vehículo hablando por teléfono con su hermana y observó cómo un desconocido se aproximaba.

"A mí me quisieron abrir el coche estando yo dentro. Vino uno y empezó a tocar las puertas", relata la afectada, que explica que el individuo intentó abrir primero una puerta trasera y después la del acompañante.

Las puertas estaban bloqueadas y el hombre no advirtió inicialmente que había alguien dentro. "Él no me vio dentro del coche, pero yo sí lo veía. Justo estaba hablando por teléfono y se encendió la pantalla del móvil y me vio. Se fue", recuerda. Tras alejarse, el desconocido caminó hacia los vehículos estacionados cerca de la pasarela y posteriormente se dirigió calle abajo, en dirección al río.

La mujer describe al individuo como un hombre muy delgado, de tez blanca, pelo castaño y rizado hasta los hombros, que llevaba capucha y mochila, y al que calcula menos de treinta años. Aunque no llegó a sufrir ningún robo, reconoce que el episodio le provocó un gran sobresalto. "Fue una sensación de miedo y pavor", asegura.

Preocupación entre los vecinos de A Ponte y O Vinteún

Los testimonios reflejan la inquietud por la seguridad de los vehículos estacionados en estos puntos de Ourense. La mujer de As Caldas explica que aparca habitualmente en la zona por motivos laborales y lamenta la escasa iluminación de algunas calles. "Son calles que no me gustan, son muy oscuras", señala, al tiempo que destaca que mantener las puertas cerradas desde el interior evitó que el desconocido pudiera acceder al coche.

Por su parte, el incidente de Río Limia ha llevado a los vecinos a preguntar públicamente si se han producido otros episodios similares en los últimos días. Por el momento, no consta ninguna relación acreditada entre ambos sucesos, que han vuelto a poner el foco en la seguridad de los vehículos aparcados en estos barrios.