El atropello mortal de Sanxenxo: el exceso de velocidad, la principal hipótesis

El lugar de los hechos con la velocidad del responsable del accidente reigstrada en el frenado.

El conductor implicado en el atropello mortal registrado este domingo en Sanxenxo dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta al exceso de velocidad, ya que el frenado del vehículo se registró a unos 60 kilómetros por hora en una vía limitada a 50.

El frenado del vehículo se registró a unos 60 kilómetros por hora en una vía limitada a 50. | TVG

El accidente ocurrió alrededor de las 19,30 horas en la carretera PO-308, a la altura del kilómetro 14.200, en la parroquia de Bordóns, en el municipio de Sanxenxo. La víctima fue una mujer de 37 años, vecina de Pontevedra, que falleció después de ser atropellada por un coche que invadió la acera cuando intentaba esquivar otro vehículo detenido en un paso de peatones.

El coche accidentado que provocó el atropello mortal en Sanxenxo. | TVG

Según la reconstrucción realizada por la Guardia Civil, el conductor dio un volantazo para evitar colisionar con el automóvil parado y terminó arrollando a la mujer, que en ese momento llevaba en brazos a su hija de dos años. La pequeña, protegida por el cuerpo de su madre durante el impacto, resultó ilesa y se encuentra fuera de peligro.

La policía en el lugar de los hechos. | TVG

El servicio de emergencias 112 Galicia indicó además que la fallecida caminaba junto a su marido y la abuela de la niña. Esta última sufrió un ataque de ansiedad tras el siniestro y tanto ella como el esposo de la víctima fueron trasladados por precaución al Hospital Montecelo de Pontevedra.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil y servicios de emergencias, que tuvieron que cortar la circulación en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores de atención y la investigación del accidente.