Una mujer fallece y su hija resulta herida tras un atropello múltiple registrado en Sanxenxo

Un vehículo ha atropellado a tres personas tras invadir la acera en el municipio de Sanxenxo, en Pontevedra. Fuentes municipales indican que una de las tres personas ha perdido la vida como consecuencia del impacto del vehículo.

La víctima mortal es una mujer de 37 años que iba en ese momento acompañada de una menor, según testigos, la víctoma mortal portaba a la niña en brazos y caminaba por la acera. Esta niña también ha resultado herida a consecuencia del impacto del coche. Una tercera persona habría sufrido un ataque de ansiedad en el lugar del suceso, tras la presunta pérdida de control del vehículo por parte del conductor por causas que aún se desconocen.

Los primeros detalles que han trascendido apuntan a que en el siniestro se han visto involucrados dos vehículos, uno de los cuales habría sido el responsable del atropello

A Postiña

Tal y como han indicado estas mismas fuentes, el atropello múltiple ha tenido lugar a la altura del restaurante A Postiña, en la zona de Áreas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

Accidente Sanxenxo A Postiña. | Google Maps

Agentes de la Guardia Civil se ocupan actualmente de la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.