Dos heridos tras una colisión en la AG-41 a su paso por Sanxenxo

Un hombre y una mujer resultan heridos tras una colisión entre dos coches en la AG-41 en Sanxenxo (Pontevedra).

Un hombre de 73 años, identificado como A.J.O.F., y una mujer de 67 años, V.M.Z., han resultado heridos este martes tras registrarse una colisión entre dos vehículos en la AG-41, a su paso por el término municipal de Sanxenxo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar poco antes de las 8,00 horas, momento en el que los servicios de Emergencias recibieron el aviso por un choque entre dos turismos que terminaron volcados en el kilómetro 17 de la AG-41, a la altura del parque empresarial de Nantes.

Los conductores de ambos vehículos, que quedaron obstaculizando la circulación, consiguieron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias-061, que movilizó dos ambulancias de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado. Finalmente, los dos heridos fueron evacuados al hospital Quirón Miguel Domínguez.

En el operativo también participaron los bomberos de O Salnés, el GES de Sanxenxo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y personal de mantenimiento de la vía.