Una avería deja sin luz a al menos 3.500 hogares en distintas zonas del centro de Vigo

Una avería en la red eléctrica ha dejado este mediodía sin suministro a al menos 3.500 hogares de distintas zonas del centro de Vigo. El incidente ha afectado a calles y barrios como García Barbón, Areal, Aragón, Jenaro de la Fuente y Pizarro.

La incidencia se registró a las 12,24 horas y tuvo su origen en una avería en una línea subterránea de media tensión situada en Travesía de Vigo, según ha informado Naturgy. La compañía ha desplegado cuatro brigadas para trabajar en la recuperación del suministro.

El corte eléctrico también ha afectado a la Cidade da Xustiza, donde se han registrado interrupciones intermitentes a lo largo de la incidencia.

Semáforos apagados y problemas de tráfico

La avería ha tenido además consecuencias sobre la red semafórica de la ciudad, con varios dispositivos del centro de Vigo que han quedado apagados durante el corte. Esta situación ha afectado a la circulación en diferentes puntos y ha obligado a conductores y peatones a extremar la precaución mientras se prolongaba la incidencia.

Los trabajos se centran ahora en restablecer completamente el suministro eléctrico y recuperar la normalidad en los servicios afectados por la avería.