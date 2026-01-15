Ayudas para fomentar la contratación de seguros agrarios en Galicia: plazos, requisitos y cuantías

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la convocatoria de la Consellería do Medio Rural para impulsar la contratación de seguros agrarios, una línea de ayudas que cuenta con un presupuesto total de 9,5 millones de euros.

Solo en 2025, se contrataron en Galicia cerca de 38.000 pólizas, que permitieron asegurar más de 31.800 hectáreas y 40,8 millones de animales, alcanzando un capital asegurado superior a los 1.200 millones de euros. Desde la Consellería do Medio Rural recuerdan que los seguros agrarios son voluntarios, pero consideran “imprescindible” su contratación en una explotación agraria profesional, motivo por el cual se refuerza este sistema de incentivos.

Plazos para solicitar las ayudas

El plazo para solicitar la ayuda coincide con el período de contratación de las pólizas de seguro, de modo que la subvención se tramita automáticamente en el momento de formalizar el seguro. Las solicitudes podrán presentarse mientras estén abiertos los plazos de suscripción de cada línea, que varían en función del tipo de seguro y vienen fijados en el Plan anual de seguros agrarios del Ministerio de Agricultura.

Por lo tanto, se podrá solicitar la ayuda mientras esté abierto el plazo de contratación de la póliza correspondiente. Una vez cerrado ese plazo para esa línea de seguro, ya no se puede solicitar la subvención.

Requisitos y seguros subvencionables

Con estas aportaciones se subvencionará la contratación en 2026 de una o varias pólizas de seguros y se beneficiará a las personas empresarias individuales o sociedades titulares de explotaciones en Galicia.

Por lo tanto, podrán acogerse a estas ayudas las explotaciones agrarias y ganaderas que contraten seguros agrarios incluidos en el sistema de seguros agrarios combinados. Las pólizas subvencionadas cubren, entre otros supuestos:

La retirada y destrucción de cadáveres de animales .

La pérdida de ganado por enfermedades o accidentes .

La pérdida de cosechas como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, un riesgo en aumento debido al cambio climático.

Cuantía de las ayudas

Las subvenciones permitirán cubrir hasta el 75% del coste de la póliza de los seguros agrarios contratados. Además, se establece una ayuda adicional del 4% para las entidades asociativas de agricultores y ganaderos.

Con estas ayudas, la Xunta pretende incentivar el aseguramiento del sector agroganadero gallego, especialmente en el ámbito agrícola, donde el nivel de contratación de pólizas es menor.