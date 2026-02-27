Las ayudas para mejorar viviendas para alquiler asequible se podrán solicitar a partir del 9 de marzo: hasta 16.000 euros por inmueble

La ayudas del programa Fogar Vivo de la Xunta de Galicia para mejorar viviendas para alquiler asequible podrán solicitarse a partir del próximo 9 de marzo y hasta el 3 de junio, tal y como figura en la convocatoria publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y a la que la Xunta destina 2,8 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha visitado este viernes en el barrio compostelano de San Pedro una vivienda cuya propietaria cuenta con una de estas aportaciones para acometer al reforma del inmueble y después poder alquilarlo.

Allegue ha agradecido a la propietaria poder conocer la rehabilitación que lleva a cabo en su piso en Santiago de Compostela, tras recibir una ayuda por importe de 11.000 euros.

El acondicionamiento en este hogar incluye la instalación de fontanería y electricidad, la renovación de la cocina, la ampliación del baño o el cambio de suelo.

Ha señalado que dada la acogida de la primera convocatoria, en la que la Xunta concedió 239 ayudas por importe de casi de 1,3 millones, en esta nueva edición triplica los fondos, con el objetivo de seguir contribuyendo a reforzar el mercado de alquiler.

La cuantía máxima de estas subvenciones será de hasta de 16.000 euros por vivienda, de los que hasta 11.000 euros irán dirigidos a rehabilitación; y 2.000 euros adicionales para obras cuando los inquilinos de la vivienda no superen los 36 años o sean familias con hijos menores a cargo o con personas dependientes.

Además, el programa contempla ayudas de hasta 3.000 euros para sufragar los seguros de impagos y daños en el hogar durante los cinco primeros años del contrato, un incentivo para reforzar la seguridad de los propietarios y animarlos a ofertas viviendas en alquiler.

Allegue ha recordado que la Xunta activó en julio del año pasado este programa para destinar el mayor número de viviendas vacías al alquiler accesible. Con estas ayudas, los propietarios pueden acometer mejoras en la vivienda, incluyendo la renovación de electrodomésticos o sanitarios, acondicionando inmuebles que en muchos casos llevaban tiempo sin uso para alquilarlos.

También ha señalado que para que el dueño del inmueble tenga mayor flexibilidad para ejecutar las actuaciones, la Xunta podrá realizar pagos anticipados, hasta en un 80%, abonando el 20% restante con la justificación final de la obra.

Así, ha enmarcado esta medida en la hoja de ruta que lleva a cabo la Xunta para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda: construyendo vivienda pública, rehabilitando o desarrollando suelo residencial.