Ourense necesita: suelo, viviendas y PXOM

Lo único que da seguridad jurídica real al PXOM es su aprobación definitiva en pleno. Y sí, la aprobación provisional, tiene los 92 informes sectoriales favorables. Destacando que, en este apartado, el Estudio Económico y la Memoria de Sostenibilidad Económica del Plan General, está desactualizada y por tanto es susceptible de informe negativo por parte del organismo de Intervención del Concello de Ourense. Con lo cual se debe proceder a su revisión y actualización.

Ourense necesita de hace décadas un PXOM para garantizar su viabilidad económica, social, y demográfica. Pero, jamás de los jamases, repitiendo los errores anteriores. Los años pasan, y no está mal recordarle a los más jóvenes, el penoso periplo urbanístico de la tercera ciudad de Galicia, Ourense. A día de hoy la única de las siete grandes ciudades de Galicia que no tiene un plan general de ordenación urbana actualizado. Lo cual, ha propiciado la pérdida de cientos de millones de euros de inversiones en nuestra ciudad, y la pérdida de más de 5.000 empleos en la última década.

Lo cual ha derivado en una degradación y pérdida del valor de nuestro patrimonio arquitectónico en el área del casco antiguo.

Un plan general supone en más de un 50% la viabilidad económica, social y demográfica de una ciudad. Y no, un PXOM no solo se refiere a construir en vertical o horizontal, ni a la edificabilidad. Un PXOM son servicios, infraestructuras, suelo comercial e industrial, ordenación del urbanismo y seguridad jurídica urbanística, crecimiento ordenado y recuperación del patrimonio arquitectónico, creación de empresas y de empleos estables y de calidad. En definitiva, un PXOM es futuro, sin paliativos.

Pues bien... todo empezó cuando el PGOU del año 2003 fue anulado, entre otras causas, por haber introducido cambios sin una posterior fase de información y exposición pública. Y no solo se anuló el PGOU de 2003, sino también las Normas Provisionales aprobadas posteriormente (que daban cobertura a 15 ámbitos privados y 15 ámbitos públicos) por haber omitido en su momento la fase de exposición pública.

El PXOM del 2003 fue anulado en nueve sentencias por el TSXG, para que quede más claro. La más grave de las sentencias fue la emitida por el TSXG el 17 de abril del 2008, la cual lo anuló porque el documento expuesto al público no se correspondía con el documento aprobado en el salón de plenos. Así, el Tribunal Supremo confirmó en su día que el urbanismo de Ourense era, y sigue siendo, un caos. Todo ello sin olvidarnos de lo caduco del Plan Especial de Reforma Interior. Lo cual ha derivado en una degradación y pérdida del valor de nuestro patrimonio arquitectónico en el área del casco antiguo. Recordando también que la conservación de los edificios cuenta con protección desde la declaración del casco histórico como Conjunto Histórico Artístico el 12 de septiembre de 1975. Y que, desde mi criterio, urge una elaboración de una nueva cartografía, ya que sin ella el desarrollo de un PERI sería inviable.

Y claro que se debe aprobar un plan general de ordenación actualizado y, sobre todo, transparente. Clarificando que, en la actual redacción del Plan General de Ordenación Urbana, se cambia de un modelo de gestión (modelo anterior), por un modelo de compensación (modelo actual). Todo ello con un incremento de los aprovechamientos urbanísticos, del suelo urbanizable y de la edificabilidad, y precisamente en estos tres últimos puntos es donde se debe prestar especial atención en la defensa del interés general.