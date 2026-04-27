Ayudas para rehabilitar viviendas en el rural destinadas a trabajadores en Galicia: plazos y requisitos

Una casa en el rural de Ourense

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado la aprobación de una nueva línea de ayudas destinada a la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes. El objetivo principal es facilitar el acceso a vivienda a trabajadores vinculados al entorno laboral rural y fomentar la fijación de población.

Una medida para impulsar el empleo y el arraigo en el rural

Según explicó Rueda, esta iniciativa busca “facilitar que vivan en el rural las personas que trabajen allí”. Se trata de una convocatoria bianual correspondiente al periodo 2026-2027, dotada con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

El programa responde a una doble necesidad: cubrir la demanda de mano de obra en sectores estratégicos del tejido productivo gallego y mejorar el acceso a la vivienda para trabajadores en zonas rurales.

Quién puede beneficiarse de las ayudas

Podrán acceder a estas ayudas:

Propietarios de viviendas

Usufructuarios

Cesionarios de uso por un periodo mínimo de 10 años

Estos beneficiarios pueden ser:

Empresas que contraten trabajadores

Personas físicas

Ayuntamientos que colaboren con empresas

En todos los casos, será imprescindible el compromiso de destinar las viviendas rehabilitadas a trabajadores vinculados al entorno.

Prioridad para atraer talento exterior

Uno de los aspectos clave de esta iniciativa es la prioridad en la concesión de ayudas. Tendrán preferencia aquellas viviendas destinadas a:

Trabajadores contratados a través del programa Retorna Cualifica Emprego

Beneficiarios de las becas BEME (Excelencia Mocidade Exterior) que cursen un máster en Galicia

Con ello, la Xunta busca también atraer talento exterior y facilitar la cobertura de vacantes laborales.

Dos líneas de financiación diferenciadas

La orden, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia en la primera quincena de mayo, contempla dos líneas de actuación:

Ayudas para empresas y particulares : dotada con 750.000 euros, esta línea está dirigida a empresas y personas físicas que rehabiliten viviendas para sus trabajadores.

Ayudas para ayuntamientos: también con una dotación de 750.000 euros, está destinada a ayuntamientos que firmen acuerdos con empresas para poner viviendas rehabilitadas a disposición de trabajadores.

Distribución del presupuesto

El total de 1,5 millones de euros se repartirá de la siguiente forma: