Ayudas para rehabilitar viviendas en el rural destinadas a trabajadores en Galicia: plazos y requisitos
2026-2027
Ayudas en Galicia para rehabilitar viviendas en el rural y atraer trabajadores: requisitos, beneficiarios y claves de la convocatoria 2026-2027.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado la aprobación de una nueva línea de ayudas destinada a la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes. El objetivo principal es facilitar el acceso a vivienda a trabajadores vinculados al entorno laboral rural y fomentar la fijación de población.
Una medida para impulsar el empleo y el arraigo en el rural
Según explicó Rueda, esta iniciativa busca “facilitar que vivan en el rural las personas que trabajen allí”. Se trata de una convocatoria bianual correspondiente al periodo 2026-2027, dotada con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.
El programa responde a una doble necesidad: cubrir la demanda de mano de obra en sectores estratégicos del tejido productivo gallego y mejorar el acceso a la vivienda para trabajadores en zonas rurales.
Quién puede beneficiarse de las ayudas
Podrán acceder a estas ayudas:
- Propietarios de viviendas
- Usufructuarios
- Cesionarios de uso por un periodo mínimo de 10 años
Estos beneficiarios pueden ser:
- Empresas que contraten trabajadores
- Personas físicas
- Ayuntamientos que colaboren con empresas
En todos los casos, será imprescindible el compromiso de destinar las viviendas rehabilitadas a trabajadores vinculados al entorno.
Prioridad para atraer talento exterior
Uno de los aspectos clave de esta iniciativa es la prioridad en la concesión de ayudas. Tendrán preferencia aquellas viviendas destinadas a:
- Trabajadores contratados a través del programa Retorna Cualifica Emprego
- Beneficiarios de las becas BEME (Excelencia Mocidade Exterior) que cursen un máster en Galicia
Con ello, la Xunta busca también atraer talento exterior y facilitar la cobertura de vacantes laborales.
Dos líneas de financiación diferenciadas
La orden, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia en la primera quincena de mayo, contempla dos líneas de actuación:
- Ayudas para empresas y particulares: dotada con 750.000 euros, esta línea está dirigida a empresas y personas físicas que rehabiliten viviendas para sus trabajadores.
- Ayudas para ayuntamientos: también con una dotación de 750.000 euros, está destinada a ayuntamientos que firmen acuerdos con empresas para poner viviendas rehabilitadas a disposición de trabajadores.
Distribución del presupuesto
El total de 1,5 millones de euros se repartirá de la siguiente forma:
- 600.000 euros en 2026
- 900.000 euros en 2027
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