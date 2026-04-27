Cómo poner freno a la banda marrón y roja de los pinos: tratamientos, plazos y ayudas

La Xunta, en colaboración con la Fundación Arume, impulsan los tratamientos para combatir la banda marrón y roja con un enfoque coordinado que persigue frenar la afectación a los pinares gallegos que en muchas zonas muestran ejemplares marrones y secos. Hasta el momento, Ourense es la provincia en la que se ha documentado menos afectación, pero se aprecian ya numerosas zonas en las que los pinos se secan en cuestión de días. Los expertos insisten en que es importante reaccionar cuanto antes en caso de detectar indicio de estas plagas, principalmente si se localiza en extensiones productivas.

"A incidencia da banda marrón e da banda vermella transcende o ámbito sanitario: supón un risco real de desvalorización do monte para o propietario, ao afectar a calidade da madeira e reducir o seu valor comercial", advierten desde la Fundación Arume.

En este sentido, Medio Rural refuerza su apoyo a los particulares afectados por esta la banda marrón y ofrece tratamientos gratuitos para hacer frente a esta enfermedad. En concreto, este año 2026 está previsto actuar en montes de gestión privada con tratamientos en alrededor de 4.000 hectáreas de pinar para frenar esta dolencia.

Los propietarios dispondrán de este servicio gratuito en el que la Fundación Arume desempeña un papel de carácter técnico centrado en la identificación de superficies, el contacto con los propietarios y el impulso de la gestión forestal conjunta; y con la empresa pública Seaga, que será la encargada de ejecutar los trabajos.

Pinus radiata. | La Región

Esta actuación contempla dos intervenciones anuales de fertilización foliar, una en primavera y otra en otoño, acompañadas de un seguimiento técnico de las masas para evaluar su evolución sanitaria. Estas acciones permiten mejorar el estado nutricional de los árboles, incrementar su resistencia frente a la enfermedad y mantener el potencial productivo de la masa. El objetivo es recuperar la vitalidad y productividad de las masas de Pinus radiata.

A pesar de que en este mapa de Galicia difundido por Fundación Arume la provincia de Ourense se ve como la más aislada respecto a la aefctación de esta la banda marrón y roja, lo cierto es que se han detectado numerosos ejemplares y áreas con pino seco, sin púas ni piñas. La plaga afecta con rapidez a los ejemplares, contagiándose y extendiéndose entre ellos y formando áreas marrones con pinos que rápidamente se muestran con su estructura desnuda.

Explorando soluciones

Además de la fertilización foliar que se propone desde Medio Rural, los expertos apuntan a la posibilidad de dejar en barbecho las zonas productivas, triturando los ejemplares y esperando uno o dos ciclos productivos a que el hongo se muera. Otra opción a la que también se ha recurrido es la poda inmediata y quema de los árboles afectados para frenar su expansión. Son métodos alternativos que los técnicos y productores están explorando desde hace años para acotar el avance de esta banda marrón y que es preocupante en toda la cornisa cantábrica y, en Galicia, especialmente en Lugo.

Mapa de afectación de la banda marrón en Galicia. | Fundación Arume

¿Cómo actuar?

Esta plaga está siendo especialmente agresiva con el tipo de Pinus radiata que seca en cuestión de días, alentada por el cambio climático, puesto que las temperaturas altas y las condiciones de humedad favorecen su expansión. Por la importancia de actuar cuanto antes si se detectan síntomas en los ejemplares, la Fundación Arume ha puesto en marcha un registro previo de propietarios forestales interesados en acceder al tratamiento indicando la extensión y responsable del área forestal en arume@fundacionarume.gal.

Las zonas principales de actuación de la campaña contra la la banda marrón y roja de los pinos se centra en masas con gran nivel de afectación, con alta densidad de Pinus radiata y "en superficies continuas, para optimizar los tratamientos", tal como se indica desde Fundación Arume. "Os tratamentos darán comezo a finais de abril e prolongaranse ata o remate do verán ou principios do outono, dependendo sempre das condicións meteorolóxicas para garantir a máxima eficacia".

La plantación afectada por esta dolencia tiene que estar en pie, salvo que se cortara después de la publicación de la Ley de medidas y si tenga toda la documentación que lo acredite. La gravedad de la afectación sanitaria y la inviabilidad técnica y económica de la masa deberán acreditarse mediante un informe técnico. Este documento tendrá que certificar el agente causal, con un boletín oficial de resultados emitido por un laboratorio de referencia o acreditado, acercar también evidencias gráficas georreferenciadas (fotografías) sobre la afectación y verificar la gravedad de afectación y la mortalidad real de la masa.

Fumigando pinares en Lugo. | Campo galego

Pies muertos en un 25%

En esta línea, se considerará que existe una grave afectación sanitaria de la masa cuando la mortalidad real (pies muertos y puntisecos por hectárea) supere el 25% de la densidad objetivo establecida por el modelo silvícola corresponsal. Todos los pies que excedan de la densidad objetivo serán tenidos en cuenta para el cálculo de la mortalidad real de la masa.

Al mismo tiempo, la solicitud de repoblación incorporará una propuesta completa de reforestación, que incluirá cartografía con la delimitación de las superficies destinadas a eucalipto y la justificación de la viabilidad silvícola de la nueva configuración. La mayores, los interesados podrán optar por la posibilidad de solicitar que sea la administración forestal a que realice la toma de muestras y su análisis en laboratorio previo pago de la tasa correspondiente. (Para más información contactar en arume@fundacionarume.gal)