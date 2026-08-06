Ayudas para titulados universitarios en desempleo para cursar un máster en Galicia: requisitos, cuantías y plazos

La Xunta de Galicia ha abierto una línea de ayudas destinada a titulados universitarios en situación de desempleo para facilitar que puedan cursar un máster universitario oficial durante el curso 2026/27 en alguna de las universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia.

La convocatoria, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, cuenta con una dotación de 75.000 euros y tiene como objetivo favorecer la especialización académica y profesional de las personas tituladas que se encuentran en situación de desempleo.

¿Hasta cuándo se puede solicitar la ayuda?

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 6 de octubre de 2026. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud exclusivamente por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia y mediante el procedimiento ED421A.

La convocatoria se tramita en régimen de concurrencia competitiva, por lo que cumplir los requisitos no garantiza automáticamente la concesión de la ayuda.

Requisitos para solicitar la ayuda

Para poder acceder a estas ayudas de la Xunta, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar en situación de desempleo en la fecha de presentación de la solicitud .

Haber finalizado los estudios universitarios que dan acceso al máster antes del 30 de septiembre de 2025 .

Estar matriculado en el curso 2026/27, en primera matrícula , en un máster universitario oficial de 60, 90 o 120 créditos .

El máster deberá estar ofertado por una de las universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia .

La matrícula deberá ser de un mínimo de 60 créditos , sin contar los créditos reconocidos, convalidados o adaptados.

No estar incluido en los supuestos de beneficio o exención total de matrícula previstos para el curso 2026/27.

No haber disfrutado de esta ayuda en convocatorias anteriores, salvo en el caso de un máster de 120 créditos, en el que se podrá solicitar para la primera matrícula de los 60 créditos restantes.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Las ayudas cubrirán el importe de las materias matriculadas por primera vez, hasta un máximo de 60 créditos, de acuerdo con los precios públicos establecidos para el curso académico 2026/27.

La cuantía podrá oscilar entre 591 y 835,8 euros, en función del máster cursado y del precio público de los créditos.

La ayuda permitirá así reducir el coste de la matrícula para las personas tituladas universitarias que se encuentren en desempleo y quieran continuar su formación mediante un máster oficial.

¿Quién tendrá prioridad para recibir la ayuda?

La concesión se realizará mediante concurrencia competitiva. El principal criterio de prioridad será el número de días de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia, contabilizados hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.

En primer lugar tendrán preferencia quienes lleven al menos 180 días inscritos de forma ininterrumpida y no dispongan de otra titulación de máster universitario oficial. A continuación se situarán quienes también acumulen 180 días pero ya tengan otro máster, seguidos de los solicitantes con menos de 180 días de inscripción.

En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en la obtención de la titulación universitaria que da acceso al máster.

¿Cómo y dónde se solicita la ayuda?

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Para realizar el trámite se podrán utilizar los sistemas de identificación y firma admitidos por la sede electrónica, incluido Chave365. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde el 6 de agosto hasta el 6 de octubre de 2026.

La convocatoria busca facilitar que las personas tituladas universitarias que se encuentran en situación de desempleo puedan mejorar su formación y especialización profesional mediante un máster oficial, reduciendo el coste de su matrícula durante el curso 2026/27.