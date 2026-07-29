Profesores universitarios jubilados guiarán proyectos de educación social

La Facultad de Educación y Trabajo Social y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia han presentado un nuevo Programa de mentoría investigadora. Esta iniciativa conectará a profesorado universitario jubilado con profesionales de la educación social, buscando activar una red de colaboración intergeneracional y transferencia de conocimiento para ampliar el corpus teórico de la profesión. Enmarcado en el Programa Universitario de Liderazgo Social (Pulso), el proyecto valora el bagaje del profesorado jubilado como un patrimonio invaluable. Los mentores guiarán a los profesionales para transformar su práctica en una investigación científica útil. La primera edición se centrará en la educación familiar en los concellos gallegos, participando inicialmente docentes jubilados del Campus, buscando expandirse posteriormente a otras universidades de Galicia.

En la presentación participaron Montserrat Cruz, vicerrectora del campus; Isabel Mociño y Deibe Fernández Simo, decana y vicedecano de la Facultad, y Sonia González, presidenta del Colegio Profesional. Cruz destacó los múltiples beneficios de esta mentoría, esperando que su éxito permita replicarla en otros centros. Por su parte, Mociño enmarcó la actividad en el compromiso estratégico de conectar la facultad con el entorno, promoviendo el aprendizaje mutuo. Mientras que González y Fernández subrayaron la importancia de fusionar toda la experiencia profesional y académica.