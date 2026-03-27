Ayudas para viñedos en Galicia 2026-2027: cómo solicitarlas, requisitos y plazos

Viñedos pertenecientes a la Denominación de Origen Ribeira Sacra en una imegen de archivo.

Las nuevas ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en Galicia ya están en marcha con un presupuesto de 4 millones de euros para 2026 y 2027, dirigidas a mejorar la competitividad del sector, adaptar las explotaciones al mercado y avanzar hacia un modelo más sostenible y profesionalizado.

Estas subvenciones están dirigidas a modernizar y adaptar los viñedos gallegos a las nuevas demandas del mercado y al cambio climático. La convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia recoge que estas subvenciones buscan también favorecer la adaptación al cambio climático impulsar la reconversión varietal y mejorar las técnicas de gestión de las viñas al tiempo que se preservan las variedades propias de la comunidad y se fomenta el relevo generacional en el campo.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas viticultoras cuyos viñedos estén destinados a la producción de uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente en un contexto en el que el sector vitivinícola gallego sigue consolidándose como uno de los pilares económicos del rural.

Estos son los requisitos para solicitar las ayudas:

Superficie mínima de 0,2 hectáreas en solicitudes individuales

Superficie mínima de 1 hectárea en solicitudes colectivas

Cada viticultor en solicitudes colectivas deberá aportar al menos 0,2 hectáreas

Superficie máxima subvencionable de 5 hectáreas por persona

Cómo solicitarlas:

Consultar la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia

Preparar la documentación de la explotación vitícola

Presentar la solicitud de forma individual o colectiva

Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente

Estas aportaciones económicas permitirán financiar actuaciones como la replantación de viñedos con o sin sistema de conducción los cambios de variedad mediante sobreinjerto la mejora de las técnicas de cultivo o las replantaciones obligadas por motivos fitosanitarios contribuyendo así a una mayor orientación al mercado y a la sostenibilidad ambiental.

Además estas ayudas se enmarcan dentro de un conjunto más amplio de apoyos impulsados por la Xunta de Galicia que moviliza alrededor de 12 millones de euros anuales para el sector con medidas destinadas a la elaboración comercialización promoción internacional y conservación del paisaje en zonas como la Ribeira Sacra.