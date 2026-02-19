¿Sabe usted que los baches de la N-120 en Quiroga ya ponen vidas en riesgo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los reventones de ruedas, la falta de neumáticos en talleres y el abandono de la N-120 en Quiroga

Los baches en la N-120 que ocasionan múltiples reventones de neumáticos.
Los baches en la N-120 que ocasionan múltiples reventones de neumáticos. | La Región

¿Sabe usted que los numerosos baches de la carretera N-120, en el tramo de Quiroga (Lugo), provocaron hasta siete reventones de neumáticos solo en la tarde del viernes? ¿Que hay talleres de venta de neumáticos que agotaron las existencias de ciertos tipos de ruedas? ¿Que lo que pone en riesgo el Gobierno central con su obstinado abandono de la nacional, más que neumáticos, son vidas humanas?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats