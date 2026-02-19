¿Sabe usted que los baches de la N-120 en Quiroga ya ponen vidas en riesgo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los reventones de ruedas, la falta de neumáticos en talleres y el abandono de la N-120 en Quiroga
¿Sabe usted que los numerosos baches de la carretera N-120, en el tramo de Quiroga (Lugo), provocaron hasta siete reventones de neumáticos solo en la tarde del viernes? ¿Que hay talleres de venta de neumáticos que agotaron las existencias de ciertos tipos de ruedas? ¿Que lo que pone en riesgo el Gobierno central con su obstinado abandono de la nacional, más que neumáticos, son vidas humanas?
