Vecinos y usuarios vuelven a movilizarse en Lugo por el mal estado de la N-540

Las protestas por el mal estado de la N-540 vuelven a poner el foco en una de las carreteras más deterioradas de la provincia. Vecinos, empresarios y usuarios habituales de esta vía, que conecta Ourense con Lugo a la espera de la prometida A-56, han convocado para el próximo 14 de marzo una nueva movilización en Chantada para exigir una intervención integral en el firme, que consideran un riesgo para la seguridad vial.

La N-540 no es un caso aislado. El deterioro del asfalto es una constante en varias carreteras estatales de la provincia, como la A-52 o la N-120, pero en esta vía la situación se ha agravado de forma notable en el último año. Según datos del Gobierno facilitados en el Senado, en 2024 se registraron 240 accidentes en la N-540, de los cuales 53 estuvieron directamente relacionados con el mal estado del firme. Esta cifra supone un fuerte repunte respecto al periodo 2020-2023, cuando se contabilizaron 49 siniestros por esta causa en cuatro años.

Más allá de los accidentes, los usuarios denuncian daños materiales constantes en los vehículos. Pinchazos, roturas de lunas o averías mecánicas se han convertido en algo habitual en los tramos más deteriorados. Empresarios y transportistas alertan también del impacto económico, con un aumento de costes en reparaciones y primas de seguros, así como del nulo mantenimiento de una vía necesaria para el día a día de muchos vecinos.

Las movilizaciones buscan reactivar la presión social ante una situación que consideran “insostenible”. Mientras tanto, Ourense y Lugo siguen esperando una alternativa real a la N-540. La A-56, anunciada hace décadas como su sustituta natural, continúa sin plazos ni proyectos definidos, lo que alimenta el malestar y la sensación de abandono institucional de todos sus usuarios.

El diputado del BNG Néstor Rego ha reclamado al Gobierno central actuaciones urgentes en la N-540 tras los graves daños provocados por las sucesivas borrascas y temporales de lluvia que han afectado a Galicia durante los últimos meses. De esta manera, los nacionalistas se suman a la alerta sobre deterioro acelerado de esta vía y situación actual, donde el mal estado del firme ha obligado a limitar la velocidad a 40 kilómetros por hora en varios tramos.

Según la formación nacionalista, la acumulación de agua y la erosión han agravado una situación ya deficiente durante los últimos años, ampliando baches, generando nuevas grietas y empeorando de forma notable la seguridad vial de los usuarios. Rego subraya que la N-540 es una infraestructura clave para la conexión entre Ourense y Lugo mientras no se complete la A-56, por lo que considera inaceptable el abandono que sufre. “Cómpre actuar con responsabilidade e garantir condicións de seguranza axeitadas”, reclamó.