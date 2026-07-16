Balizas V-16, cuchillos o altavoces: incautan más de 1.100 artículos en un bazar de Galicia por graves problemas de seguridad

Incautados más de un millar de artículos de un bazar de Soutomaior

La Guardia Civil ha retirado del mercado un total de 1.178 artículos que presentaban diversas irregularidades y posibles riesgos para la seguridad de los consumidores durante una inspección realizada en un bazar del municipio pontevedrés de Soutomaior. El valor estimado de la mercancía supera los 24.000 euros.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Pontevedra el pasado 7 de julio, en el marco de una inspección fiscal rutinaria. Como resultado, el responsable del establecimiento, un hombre de 42 años vecino de la localidad, fue denunciado administrativamente por una presunta infracción grave.

Entre las principales irregularidades detectadas figura la ausencia de un operador o representante legal en territorio de la Unión Europea, requisito exigido para determinados productos comercializados en el mercado comunitario. Además, numerosos artículos carecían del etiquetado obligatorio en español, incumpliendo la normativa vigente de información al consumidor.

Material intervenido

Los agentes precintaron y retiraron los siguientes productos:

490 paneles solares.

315 focos de iluminación.

152 altavoces.

74 linternas.

65 cámaras de videovigilancia.

52 luces de emergencia V-16 para vehículos.

30 juegos de cuchillos de cocina.

Según la Guardia Civil, todos los artículos han quedado a disposición de la autoridad competente en materia de consumo mientras se tramitan las correspondientes actas de denuncia por infracciones relacionadas con la protección de los consumidores y el cumplimiento de las normas de etiquetado y comercialización.