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Incautados 42 kilos de pulpo y 100 kilos de pescado en la costa gallega

200 PIEZAS

Los operativos contra el furtivismo en varios puntos de la costa gallega se saldaron con la incautación de pulpo, rape, raya y más de 11 kilómetros de trasmallos.

La Región
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Publicado: 17 may 2026 - 19:23 Actualizado: 18 may 2026 - 11:21
Incautaciones de los Gardacostas de Galicia.
Incautaciones de los Gardacostas de Galicia. | Gardacostas de Galicia

Gardacostas de Galicia ha decomisado 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega. Tal y como han informado a través de la red social X, los operativos se han llevado a cabo en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.

Esta incautación ha tenido lugar con la veda del pulpo ya iniciada. Dicha pausa arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio.

Ejemplar de centollo incautado
Ejemplar de centollo incautado | Guardacostas Galicia
Ejemplar de raya incautado
Ejemplar de raya incautado | Guardacostas Galicia

Todas las especies fueron posteriormente devueltas al mar. Además, en dichos operativos se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).

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