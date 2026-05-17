Incautados 42 kilos de pulpo y 100 kilos de pescado en la costa gallega
200 PIEZAS
Los operativos contra el furtivismo en varios puntos de la costa gallega se saldaron con la incautación de pulpo, rape, raya y más de 11 kilómetros de trasmallos.
Gardacostas de Galicia ha decomisado 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega. Tal y como han informado a través de la red social X, los operativos se han llevado a cabo en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.
Esta incautación ha tenido lugar con la veda del pulpo ya iniciada. Dicha pausa arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio.
Todas las especies fueron posteriormente devueltas al mar. Además, en dichos operativos se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).
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