Incautados 42 kilos de pulpo y 100 kilos de pescado en la costa gallega

Gardacostas de Galicia ha decomisado 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega. Tal y como han informado a través de la red social X, los operativos se han llevado a cabo en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.

Esta incautación ha tenido lugar con la veda del pulpo ya iniciada. Dicha pausa arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio.

Ejemplar de centollo incautado | Guardacostas Galicia

Ejemplar de raya incautado | Guardacostas Galicia

Todas las especies fueron posteriormente devueltas al mar. Además, en dichos operativos se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).