Besteiro critica la falta un plan económico claro

“Que cambiou na vida da xente?”, preguntó EL secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al inicio de su intervención, tras recordar que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 en el Gobierno gallego. La respuesta, dijo, es cada vez más evidente: más dificultades para acceder a una vivienda, más espera en la sanidad y más incertidumbre en un país que avanza sin dirección política. “Non é aceptable unha Presidencia sen rumbo nin limitarse a administrar a inercia”, advirtió, definiendo al Ejecutivo gallego como un gobierno “indolente” que renunció a planificar.

En sanidad, denunció el deterioro de la atención primaria y el incumplimiento de la promesa de garantizar cita en menos de cuatro días, con un 43% de los pacientes esperando más tiempo.

Besteiro amplió el foco a la economía para cuestionar la ausencia de un modelo claro. Señaló que Galicia crece por debajo de la media estatal en empleo y actividad, a pesar de su potencial, y acusó a la Xunta de confundir “anunciar con gobernar”. En este contexto criticó que la única medida industrial sea ampliar capital público en Recursos de Galicia, un chiringuito opaco: “Pasamos da opacidade de Altri á opacidade de Recursos de Galicia: outro chiringuito no que, tendo xa a Xunta arredor do 30% do capital, seguen negándose a dar explicacións”.

Situó también en Altri el ejemplo más claro de una política industrial “opaca, sen respaldo social nin técnico e baseada nunha única aposta sen plan alternativo”, reclamando su cierre definitivo y transparencia sobre los acuerdos adoptados.

La intervención incluyó también un llamamiento a la responsabilidad política en el contexto internacional, reclamando una posición clara contra la guerra.

Réplica de Rueda

Rueda acusó al portavoz socialista de no haber comentado las propuestas que en nombre del Ejecutivo había presentado por la mañana. Le reprochó falta de atención, como antes a Pontón, y de “meter o argumentario de Moncloa, falar do que lles mandan desde Madrid”. Dijo Rueda que Besteiro no se atreve a mencionar la huelga de los médicos contra una decisión del Gobierno central por “non ofender ao amo”. Y le recordó que la sanidad gallega tiene una valoración alta entre las de todas las comunidades. Acusó a Besteiro de haber tenido “a dubidosa honra” de deixar a Lugo sen conexión industrial eléctrica para frear Altri. Le reclamó valentía frente a Madrid y le recordó que no está para hablar de igualdad.