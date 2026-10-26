Vuelve el Bono Activa Comercio: cuándo descargarlo y cómo aprovechar los descuentos

La Xunta de Galicia pondrá en marcha este año una nueva edición del programa Bono Activa Comercio, una iniciativa que contará con un presupuesto total de 2,5 millones de euros destinados a dinamizar las compras en el comercio de proximidad y que estará disponible para su descarga ciudadana desde este miércoles, día 28.

El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, durante su comparecencia tras la reunión semanal del Consello da Xunta, órgano que ha dado luz verde a esta nueva inyección económica. El titular del Ejecutivo autonómico subrayó que el sistema de incentivos funcionará "igual que en otras ediciones", manteniendo la mecánica habitual de descuentos directos en caja a través de un código digital en el teléfono móvil.

La principal novedad operativa de esta convocatoria reside en la agilización de los trámites para los negocios: los establecimientos comerciales que ya participaron en anteriores campañas no tendrán que volver a solicitar su adhesión, quedando incorporados de forma automática al sistema para facilitar la aplicación de las rebajas desde el primer día.

Cómo y cuándo obtenerlo

Para conseguir el bono, los usuarios deben acceder a la web oficial bonosactivacomercio.gal a partir de este miércoles, registrarse introduciendo su número de teléfono móvil y su DNI o NIE, y validar su identidad mediante el código SMS que recibirán al instante. Una vez confirmada la inscripción, la plataforma genera automáticamente un código QR digital con un saldo de descuento (habitualmente de hasta 30 euros) que se puede descargar directamente en el monedero electrónico (wallet) del smartphone o guardar en la galería del dispositivo, quedando listo para ser escaneado en caja al realizar el pago en cualquiera de los comercios gallegos adheridos a la campaña.