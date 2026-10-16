El Congreso mantiene las ayudas a los combustibles y limita el precio del butano a 19,55 euros

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto ley del Gobierno que mantiene las medidas fiscales y las ayudas energéticas para hacer frente al encarecimiento de los combustibles por la crisis en Oriente Medio. La norma ha recibido el apoyo de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, mientras que Vox ha votado en contra y Junts se ha abstenido.

El paquete incluye medidas para contener el coste de la energía, apoyar a los sectores más afectados y proteger a los consumidores ante la persistencia de los precios elevados.

Entre las principales medidas figura el tope de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027, así como límites a las subidas de la tarifa regulada del gas (TUR) para moderar el impacto del encarecimiento de esta materia prima durante los meses de mayor consumo por la calefacción.

El decreto también contempla una salvaguarda fiscal para rebajar el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10% si se cumple el umbral previsto de incremento de la inflación energética. En ese supuesto, el impuesto especial sobre la electricidad bajaría del 5,1% al 0,5%, con las condiciones establecidas en la norma.

Ayudas al transporte y al sector agrario

El texto prorroga durante 2026 las ayudas al transporte profesional por carretera, con devoluciones parciales del impuesto sobre hidrocarburos que aumentan en el último trimestre del año. También mantiene una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrario hasta el 31 de diciembre, además de ayudas compensatorias para los armadores de pesca y medidas de apoyo al transporte marítimo y ferroviario.

Como novedad, se habilita una línea de 15.000 euros por locomotora diésel para el ferrocarril de mercancías. Asimismo, se refuerza la protección laboral de las empresas que reciban estas ayudas, que no podrán despedir por las causas previstas en la norma.

El Gobierno defiende que el mantenimiento de estas medidas es necesario porque la crisis energética se ha prolongado y el barril de Brent continúa en torno a los 100 dólares. El paquete se completa con encargos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para analizar la formación de los precios de la energía y el funcionamiento de la cadena alimentaria.