La Bonoloto deja en este pueblo gallego más de 55.000 euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche de este lunes, 19 de octubre de 2026, ha dejado un pellizco de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) en el municipio pontevedrés de O Grove, donde un único acertante se ha embolsado un premio de 55.274,95 euros.

El boleto con fortuna fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de O Grove. En el conjunto del país tan solo se registraron otros dos acertantes en este mismo nivel de premios, cuyos boletos fueron validados en el despacho receptor número 26.575 de Valdepeñas (Ciudad Real) y en el despacho número 92.880 de Zaragoza.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 09, 15, 32, 36, 42 y 46, con el 20 como número complementario y el 1 para el reintegro. La recaudación global alcanzó los 2.596.534 euros.

En esta jornada no se contabilizó ningún boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el importe destinado a este tramo engrosará el fondo de cara a la próxima cita, en la que un único ganador podría llevarse un bote acumulado de 2,8 millones de euros.