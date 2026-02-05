La borrasca Leonardo bloquea Vigo y complica el tráfico aéreo y marítimo

El temporal de lluvia y viento que afecta a Galicia este jueves ha obligado a un vuelo de Air Europa que cubría la ruta Madrid–Vigo a regresar a la capital, sin llegar a aterrizar en el aeropuerto de Peinador, debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Según han informado desde Aena, la aeronave intentó aproximarse a la terminal viguesa a primera hora de la mañana, pero las intensas rachas de viento, que superaban los 50 kilómetros por hora, impidieron realizar la maniobra con seguridad, por lo que el comandante decidió dar media vuelta y regresar a Madrid.

El recorrido del vuelo de AirEuropa AEA7308, dando la vuelta para Madrid por las fuertes rachas de viento. | Flightradar 24

Como consecuencia directa, el vuelo de salida Vigo–Madrid previsto a las 08:40 horas fue cancelado, dejando la actividad del aeropuerto a ralentí y con la pista prácticamente vacía durante las primeras horas del día.

No se trata de un hecho aislado. En la jornada del miércoles, un vuelo de la compañía Binter procedente de Gran Canaria con destino Vigo tuvo que ser desviado al aeropuerto de Santiago de Compostela, mientras que un avión de Vueling procedente de Barcelona logró aterrizar con cerca de una hora de retraso y tras un vuelo marcado por fuertes turbulencias.

Por el momento, el resto de vuelos programados para este jueves se mantienen a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan operar con normalidad.

Incidencias en el transporte marítimo

El temporal también está teniendo impacto en el transporte marítimo de la ría de Vigo. Ante las previsiones adversas, la naviera Mar de Ons ha informado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se presta cada 30 minutos entre las 07:00 y las 10:00 horas, con el objetivo de adaptar la velocidad de los buques a las condiciones del mar.

En el caso de las conexiones con Moaña, se han cancelado varias salidas a primera hora de la mañana, tanto desde este municipio como desde Vigo. La compañía ha señalado que cualquier nueva modificación será comunicada con la mayor antelación posible.

La situación viene motivada por la borrasca Leonardo, que mantiene activadas alertas por lluvia, viento y oleaje en la zona, con previsión de olas de hasta siete metros y rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente en áreas costeras.