Ourense y Vigo, sin conexión por tren debido a la borrasca Leonardo

La conexión ferroviaria entre Vigo y Ourense ha quedado completamente suspendida este jueves 5 de febrero como consecuencia del fuerte temporal de lluvia y viento que azota a Galicia. Renfe ha informado de la interrupción total del servicio por motivos de seguridad en relación con la borrasca Leonardo, afectando a todos los trenes con origen y destino en Vigo, sin que por el momento se hayan habilitado medios alternativos para los viajeros perjudicados por esta medida.

A pesar de que no existan medios alternativos, se han ajustado algunos trayectos, por ejemplo, Ourense prestará el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants. Además, la compañía ha informado del despliegue de personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día.

Vigo, con todos los servicios de tren cancelados

La interrupción del servicio afecta a todos los trenes de Alta Velocidad, Media y Larga Distancia que conectan Vigo con distintos puntos de la comunidad. En concreto, además de su conexión con Ourense, han quedado cancelados los siguientes trayectos:

Vigo Guixar – Santiago

Vigo Urzaiz – Santiago

Vigo Guixar – Tui

El servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se prestará de la forma habitual, si bien Renfe ha subrayado que puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia.

Cambios y anulaciones sin coste

Desde la compañía ferroviaria se ha informado de que los viajeros afectados podrán realizar cambios o anulaciones de sus billetes de forma gratuita, sin penalización alguna. Las autoridades recomiendan consultar el estado del servicio antes de desplazarse y extremar la precaución ante el temporal que sigue dejando incidencias en distintos puntos de la comunidad.