Vegalsa-Eroski, como compañía gallega de distribución alimentaria, desarrolla e impulsa diferentes iniciativas orientadas a promover una alimentación saludable y fomentar hábitos de vida equilibrados entre consumidores y familias. Con este objetivo, la compañía celebró recientemente la sexta edición de su Jornada de Alimentación Saludable, un encuentro que reunió a un centenar de personas en A Coruña.

Bajo el lema “Buenos hábitos, buena vida”, la jornada reunió a profesionales, estudiantes y representantes de distintas entidades en una cita concebida como un espacio de reflexión y divulgación sobre la importancia de incorporar conductas saludables desde edades tempranas y mantenerlas a lo largo de todas las etapas de la vida.

Concienciación

La primera mesa redonda del evento, titulada “Sembrar hábitos para cosechar salud”, puso el foco en la importancia de la formación y la concienciación para impulsar cambios positivos en los hábitos de la población. Durante este espacio se presentaron iniciativas impulsadas por Vegalsa-Eroski como Visita tu Súper y Familia Challenge, dos programas educativos desarrollados en los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia que buscan acercar a los escolares conocimientos sobre alimentación saludable y consumo responsable a través de experiencias prácticas y participativas. A continuación, expertos de diferentes entidades con las que colabora la compañía participaron en la mesa “Cuerpo en movimiento. Vida en equilibrio”, centrado en la relación entre actividad física, bienestar y salud.

La jornada concluyó con la ponencia del profesor titular de la Universidade da Coruña y divulgador especializado en actividad física y salud, Víctor Arufe, quien abordó diferentes estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida a través de pequeños cambios en las rutinas cotidianas.

A destacar

Este evento forma parte del trabajo que Vegalsa-Eroski desarrolla durante todo el año para fomentar una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable entre la ciudadanía. A través de programas educativos y acciones de sensibilización dirigidas especialmente al público escolar y familiar, la compañía busca acercar conocimientos sobre nutrición, consumo responsable y bienestar.