Se busca a José L. A. B., desaparecido en A Coruña y considerado de alta vulnerabilidad

La Asociación de Personas Desaparecidas en España ha lanzado una alerta por la desaparición de un hombre en A Coruña considerada de alta vulnerabilidad:

José L.A.B. desapareció el pasado jueves, 26 de febrero, en A Coruña. De 53 años, mide 1,75, es de complexión normal, tiene el pelo canoso, ojos marrones y gafas graduadas.

Si la ves o tienes alguna información que pueda aportar pistas sobre su paradero, ponte en contacto con SOS Desaparecidos llamando al teléfono 868286726 o escribiendo un mail a info@sosdesaparecodos.es.